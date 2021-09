Star in the star, 2a puntata/ Diretta, concorrenti e eliminati: arriva Paul McCartney

Star in the star: anticipazioni e diretta seconda puntata 23 settembre

Giovedì 23 settembre, in prima serata, canale 5 trasmette la seconda puntata di Star in the star, il nuovo celebrity game in cui diversi personaggi famosi si trasformano in grandi artisti della musica italiana e internazionale provando a non farsi riconoscere dai giudici. Una nuova scommessa televisiva di Mediaset affidata alla conduzione di Ilary Blasi che, tuttavia, non ha totalmente convinto i telespettatori. Gli ascolti della prima puntata sono stati pari a 1.947.000 telespettatori con uno share 11.02%. Risultati lontani da quelli che, normalmente, conquista la prima serata di canale 5. Andrà meglio con la seconda puntata?

Ilary Blasi è pronta ad affilare le unghie per conquistare la fiducia dei telespettatori. Per la conduttrice, tuttavia, la sfida di questa sera sarà ancora più ardua. Star in the star, infatti, di scontrerà con la prima puntata di Fino all’ultimo battito, la nuova fiction di Raiuno con protagonisti Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Pacido.

Star in the star: i cantanti da imitare, chi sono i vip in gara?

I protagonisti di Star in the star sono i grandi artisti italiani e internazionali che vengono imitati dai concorrenti, a loro volta personaggi famosi che si trasformano sia fisicamente che vocalmente. Nel corso della prima puntata dello show di Ilary Blasi, il pubblico ha cominciato a conoscere i cantanti imitati provando anche a riconoscere il vip nascosto dalla maschera. Dopo l’eliminazione di Elton John imitato da Massimo Di Cataldo, questa sera, sul palco, arriverà un nuovo, grande artista internazionale.

Questa sera, una nuova leggenda calcherà il palco di “Star in the star”. Si tratta di Paul McCartney che si unirà ai 9 concorrenti già in gara e che il pubblico ha già visto nel corso della prima puntata: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo e Zucchero.

La giuria e come vedere in streaming Star in the star

Tutte le performance di Star in the star sono giudicati dalla giuria che affianca Ilary Blasi. I giudic Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci, al termine di ogni performance, studia, ideata e coreografata da Luca Tommassini, esprimono la propria opinione. Al termine della puntata in onda questa sera saranno due i concorrenti che dovranno eliminare il gioco.

Star in the star può essere visto in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.25. Contemporaneamente è disponibile la diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

