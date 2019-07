STASERA IN TV, MEDIASET/ Programmi oggi 15 luglio: “Temptation Island” e tanto cinema

Stasera in TV Mediaset, cosa andrà in onda oggi, lunedì 15 luglio? Partiamo con Canale 5 che propone il quarto appuntamento di “Temptation Island 2019”. Il docu-reality, leader incontrastato degli ascolti da tre settimane, verrà trasmesso dalle 21.20 circa, come sempre condotto da Filippo Bisciglia. Questa sera ci saranno ben due falò di confronto immediato. Oltre ad Andrea che attenda di capire se Jessica accetterà di incontrarlo, altri due fidanzati si ritroveranno davanti al fuoco per un confronto anticipato: di chi si tratta? Su Italia 1 serata ad alto tasso di adrenalina con il film “2 Fast 2 Furious”, in onda dalle ore 21.20. Il film del 2002 diretto da John Singleton è il secondo capitolo della celebre saga di “Fast and Furious”. Il protagonista del film è l’ex poliziotto Brian O’Conner (Paul Walker) affiancato dall’amico d’infanzia Roman Pearce (Tyrese Gibson), che diventerà presenza fissa dei prossimi capitoli. I due si infiltrano in un giro clandestino di corsa automobilistiche a Miami per smantellare un’organizzazione criminale. Grande assente Dominc Toretto, interpretato da Vin Diesel.

Stasera in TV Mediaset, guida programmi di oggi 15 luglio 2019

Proseguiamo con le altre proposte della prima serata. Spazio su Rete 4 a partire dalle 21.15, per il nuovo approfondimento di economia e politica con Nicola Porro a Quarta Repubblica. Il giornalista intervista, in diretta, il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio e, a seguire, il ministro dell’Economia Giovanni Tria. Tanti i temi che verranno affrontati: dall’agenda dell’esecutivo gialloverde, all’andamento dell’economia italiana. Spazio anche al tema dell’immigrazione e ai retroscena legati al mondo delle Ong. Su canale 20 andrà in onda il film “Sanctum”, diretto da Alister Grierson e interpretato da Richard Roxburgh e Ioan Gruffudd. Durante un’immersione, l’esploratore subacqueo Frank McGuire (Richard Roxburgh) viene sorpreso da una violenta tempesta tropicale. Spazio al cinema italiano su Iris con il film “Casotto”, diretto nel 1971 da Sergio Citti. Nel cast troviamo Ugo Tognazzi, Gigi Proietti, Franco Citti e una giovanissima Jodie Foster.

