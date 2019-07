Stasera in TV, Rai/ Programmi di oggi 25 luglio: “Don Matteo 11” e il film “Jackie”

Stasera in TV oggi, giovedì 25 luglio 2019: cosa andrà in onda sulle reti Rai? Partiamo con Rai 1 dove, a partire dalle 21.25 circa, andranno in onda le repliche di Don Matteo 11, la celebre fiction con Terence Hill e Nino Frassica. Nel primo episodio “Pene d’amore” mentre i Carabinieri indagano su un caso collegato a un misterioso amore nato in carcere, a Spoleto arriva Elisa, la madre di Anna. La “Capitana” teme il giudizio della madre e non le ha ancora confessato di essersi lasciata con Giovanni. Cecchini, cercando di aiutare Anna, peggiora la situazione. Nel secondo episodio “Una famiglia normale” i Carabinieri indagano su un grave episodio di bullismo. Intanto a Spoleto arriva Carlo Conti, per registrare una puntata del suo programma. Cosimo vorrebbe tanto partecipare, ma ha bisogno di una mamma e di un papà che non ha. Cecchini cerca di esaudire il desiderio del bambino “creando” la famiglia perfetta. Su Rai 2 andrà in onda il film “Ricatto ad alta quota”, diretto da Nadeem Soumah e interpretato da Dina Meyer, Victoria Pratt e Justin Johnson Cortez. Sarah Plummer, agente dell’F.B.I., viene inviata a Washington DC per testimoniare contro il senatore Johnson, accusato di omicidio grazie alla prova schiacciante di un filmato che la donna porta con sé. Ma mentre è in volo verso Washington, la sua famiglia viene presa in ostaggio e lei viene minacciata da una misteriosa sconosciuta.

Stasera in TV Rai, guida programmi di oggi 25 luglio 2019

Proseguiamo con la proposta della serata di Rai 3. Dalle 21.20 circa, andrà in onda il film “Jackie”, diretto da Pablo Larraín e interpretato da Natalie Portman, nei panni di Jacqueline Bouvier. Il film segue le vicende della first lady attraverso una famosa intervista rilasciata al giornalista Theodore H. White (Billy Crudup) della rivista Life, una settimana dopo l’assassinio di suo marito, il presidente John F. Kennedy, avvenuto il 22 novembre 1963 a Dallas in Texas. Rai 4 rende omaggio a Rutger Hauer, l’attore olandese scomparso ieri, con la messa in onda del film “Ladyhawke”, diretto da Richard Donner nel 1985. In un Medioevo fantastico un malvagio vescovo, non potendo avere l’amore della bella Isabeau, innamorata di Etienne Navarre, lancia una maledizione sui due amanti: lui si trasforma in un lupo di notte, quando lei è una fanciulla; lei diventa un falco di giorno, quando lui è un cavaliere. Infine su Rai Movie va in onda il film italiano “Falchi”, interpretato da Fortunato Cerlino e Michele Riondino. Peppe e Francesco sono due Falchi, agenti della Sezione Speciale della Squadra Mobile di Napoli che, a bordo della loro moto, pattugliano la città incuneandosi nei sobborghi più loschi e criminali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA