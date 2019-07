STASERA IN TV, RAI/ Programmi oggi 15 luglio: “Parigi a tutti i costi” e altri film

Stasera in TV oggi, lunedì 15 luglio 2019: cosa andrà in onda sulle reti Rai? Partiamo con Rai 1 dove, a partire dalle 21.25 circa, verrà trasmesso il film “Parigi a tutti i costi”. Il film del 2013 diretto e interpretato da Reem Kherici racconta la storia di Maya, una giovane e bella stilista marocchina che vive a Parigi da 20 anni. Quando la sua carriera sta per decollare, Maya scopre di avere il permesso di soggiorno scaduto e di dover rientrare in Marocco. Riuscirà a tornare a Parigi? Dalle 21.20, su Rai 2 appuntamento con l’ottava stagione della serie “Hawaii Five-O”. Nel nono episodio dal titolo “Morte in mare” viene ritrovato uno yacht abbandonato con 11 cadaveri a bordo. Steve sospetta che le vittime siano state uccise con un’arma chimica, che potrebbe aver infettato lui e i suoi compagni. In “Il futuro è nel passato”, decimo episodio della stagione, Steve e la sua squadra sono tenuti in quarantena in ospedale dopo aver contratto il virus. All’improvviso, un uomo entra e spara a Danny per poi togliersi la vita.

Stasera in TV Rai, guida programmi di oggi 15 luglio 2019

Proseguiamo con la proposta della serata di Rai 3. Dalle 21.20 circa, andrà in onda il film “Before I Go to Sleep”, diretto da Rowan Joffe nel 2014. Nicole Kidman interpreta la ‘smemorata’ Christine Lucas, Colin Firth è il marito Ben Lucas, mentre Mark Strong veste i panni del dottor Nash. Dopo un incidente, Christine Lucas soffre di amnesia anterograda. Ogni mattina, si risveglia senza ricordi e, seguendo i consigli del dottor Nash, inizia a tenere un diario video. La verità inizierà a emergere… Serata a base di fantascienza su Rai 4 con “X-Files: Il film”, diretto da Rob S. Bowman nel 1998. La pellicola si basa sull’omonima serie tv e vede come protagonisti i due agenti dell’FBI Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson). Infine su Rai Movie verrà trasmesso il western “Bandolero!” del 1968. Iinterpretato da James Stewart, Dean Martin, Raquel Welch e George Kennedy, il film racconta la fuga verso il Messico dei fratelli fuorilegge Mace e Dee Bishop, insieme a un’avvenente vedova. Il gruppo è inseguito dallo sceriffo July Johnson.

