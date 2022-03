Stash e The Kolors: “Litighiamo come fratelli”/ “Non siamo leoni da streaming, ma…”

Stash e i The Kolors sono intervenuti in qualità di ospiti nel corso della trasmissione di Rai Due “Tonica”, andata in onda nella serata di martedì 29 marzo 2022 e condotta da Andrea Delogu. Subito gli artisti sono stati chiamati a risponde (al termine della loro esibizione) a un interrogativo legato al numero dei gruppi musicali presenti sulla scena musicale del nostro Paese: “Ci sono poche band in Italia, ma stanno tornando, anche grazie ai Maneskin che hanno dimostrato che si può arrivare al successo mondiale con gli strumenti in mano”.

Per quale motivo si è assistito a una diminuzione del numero di band nello Stivale? “È più complicato raggiungere il successo come gruppo che come singolo”, ha risposto Stash, con gli altri componenti dei The Kolors che annuivano. Non è tutto: “Vivere in una band è come stare in un gruppo di fratelli, si finisce anche per litigare: se ci scorniamo in sala prove è senza dubbio costruttivo”.

STASH E I THE KOLORS: “STIAMO RIPERCORRENDO GLI ANNI OTTANTA”

In seguito, di fronte alle telecamere del programma di Rai Due, Stash e i The Kolors hanno commentato i loro recenti risultati in termini di numeri e dati statistici connessi alle loro performance sulle piattaforme musicali, a cominciare da quelle digitali. A leggere le cifre si rimane quasi impressionati, ma loro, pur riconoscendone l’importanza, hanno sottolineato un concetto importante: “Non siamo leoni da streaming, non è quella la nostra locomotiva. La nostra locomotiva sono i live, i concerti dal vivo davanti al pubblico”.

Dall’uscita del singolo ‘Pensare male‘ in poi “abbiamo fatto un percorso anche estetico, che va a ripercorrere gli anni Ottanta”. Sembra essere questa la linea guida che Stash e i The Kolors sono intenzionati a seguire anche per il futuro, non prima di avere risposto ad alcune domande: “Sì, abbiamo dormito su divani di studi di registrazione e no, non abbiamo mai avuto la stessa donna”.











