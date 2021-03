Stefania Orlando/ Dopo il Gf Vip attaccata dai fan: “Falsa con i Prelemi” (Verissimo)

Stefania Orlando torna per la prima volta in tv dopo la fine del Grande Fratello Vip 2020-2021. La “Queen” del reality show di Canale 5, che ha concluso la sua esperienza al terzo posto assoluto, chiacchiererà con la Toffanin durante la puntata di oggi di Verissimo. Diversi gli argomenti che con grande probabilità la stessa affronterà, a cominciare proprio dalla vita nella casa più spiata d’Italia, dove la stessa ha stretto una grande amicizia con il vincitore Tommaso Zorzi e con Maria Teresa Ruta.

Recentemente Stefania Orlando è stata protagonista di una piccola querelle sui social, dopo che Giulia Salemi ha pubblicato un bello scatto di lei con Pierpaolo Pretelli (quest’ultimo, classificatosi secondo in assoluto); la conduttrice ha commentato con un “Siete FA VO LO SI”, e una fan l’ha attaccata, accusandola di essere falsa, essendosi comportata, secondo la follower, in maniera sbagliata sia con Pierpaolo ma soprattutto con Giulia. Stefania Orlando ha replicato senza aizzare le polemiche, scrivendo semplicemente: “Le cose non sono così come sembrano, voglio bene a Giulia”.

STEFANIA ORLANDO CHIARIRA’ CON ANDREA RONCATO?

Nella puntata di oggi di Verissimo è probabile che Stefania Orlando parli anche di Simone Gianlorenzi, il marito della stessa; i due sono legati da un intenso rapporto, e la concorrente del Gf Vip non ha mai nascosto il forte amore che prova per la sua dolce metà. Ci sarà poi forse spazio anche per parlare di Andrea Roncato, storico compagno proprio della Orlando, che in un’intervista per certi versi choc rilasciata durante il mese di gennaio, l’aveva attaccata in maniera pesante. “Credo che da parte di Stefania non ci siano problemi – aveva comunque spiegato Gianlorenzi durante una recente ospitata da Barbara D’Urso – anche perché questo nodo è stato fatto recentemente, non c’è stato fino a prima del Grande Fratello, quindi credo che non sarà difficile scioglierlo per lei, sono convinto di questo”.



