Stefania Orlando/ Pronta a fare lo sgambetto a Tommaso Zorzi e Dayane Mello…

Stefania Orlando vincitrice del Grande Fratello vip 2020?

Stefania Orlando è la vera regina di questo Grande Fratello Vip 2020 oppure no? Al momento il pubblico sembra un po’ titubante su quello che ha visto in cinque mesi ma il fatto che la conduttrice abbia superato una serie di televoti davvero strong in una settimana o poco più fanno pensare che siano più i pareri favorevoli che quelli contrari. Stefania Orlando ha fatto fuori Giulia Salemi, poi Rosalinda Cannavò e infine anche Samantha de Grenet, tutte persone molto vicine a Dayane Mello, e questo non hanno fatto altro che confermare che forse le fazioni non sono poi così nette per il pubblico a casa, ma quale sarà l’ordine di arrivo di questa lunga edizione del reality? Al momento la Orlando può dirsi al sicuro visto che il primo scontro sarà quello tra Andrea e Tommaso, ma dopo? Potrebbe andare in scena finalmente uno scontro al femminile tra la Mello e la Orlando, le due che tante volte hanno litigato in questi mesi e l’ultima davvero in maniera forte e sconvolgente.

Lo scontro tra Stefania Orlando e Dayane Mello è davvero finito?

Il momento in cui la brasiliana ha deciso di nominare Rosalinda Cannavò, tutti sono rimasti sconvolti ma Stefania Orlando non è riuscita a trattenere la sua reazione tant’è che, appena è stato possibile, già in diretta, ha accusato Dayane di essere falsa e di aver mollato finalmente la sua maschera. Ne è scaturita una lite che è proseguita anche dopo la diretta con tanto di parole grosse di cui poi Stefania Orlando, forse spinta dalla produzione, ha chiesto scusa.

In questi ultimi giorni al Grande Fratello VIp 2020, la quarta finalista dell’edizione ha avuto modo di piazzare dei cartelli regalando alla casa dei nomi, sia alle strade che alle ‘piazze’ con tutta l’ironia del caso a cominciare dalla famosa stanza blu che il pubblico ha sempre amato e che adesso è diventata Palazzo Zorzando. Siamo sicuri che Tommy e Stefania continueranno a regalarci grandi soddisfazioni magari già l’anno prossimo come opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello vip 2020 ma, fino ad allora, faremo meglio a capire come andrà a finire questa e quale sarà l’ordine d’arrivo dei cinque concorrenti rimasti in gara.



