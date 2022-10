Stefania Orlando, ex Andrea Roncato/ “Lui: “aveva un altro, non si muore per amore”

Stefania Orlando e il matrimonio con Andrea Roncato: perchè è finito?

Stefania Orlando è l’ex moglie di Andrea Roncato. Dal grande amore alle dichiarazioni al vetriolo della ex coppia. In che rapporti sono oggi? Nel 1999 Andrea e Stefania si sposano, ma il loro matrimonio dura quanto un gatto in tangenziale visto che due anni dopo divorziano. Il motivo? A rivelarlo è stato proprio l’attore che ha dichiarato: “la signora se n’è andata, capita. Sul momento dissi che era colpa mia, che uscivo troppo la sera, che frequentavo compagnie sbagliate, dove girava la cocaina. Allora scrissero che ero finito nel tunnel della droga, quando mai, è stato un periodo, poi si è chiuso, non bevo alcolici, giusto mezzo bicchiere di Lambrusco”. Non solo, poco dopo l’attore ha anche confessato il vero motivo della fine del loro matrimonio: “Stefania aveva un altro, Paolo Macedonio, punto. In questa storia non vedo santi né eroi, ci sono rimasto male sì, ma nemmeno più di tanto”.

Un tradimento quindi è stata la causa della fine del matrimonio tra Andrea Roncato e Stefania Orlando. Proprio l’attore sul tradimento ha detto: “si tradisce con qualcuno, è un cerchio, il conquistatore è pure cornuto e le corna bisogna portarle a testa alta. Non si muore per amore, solo se non si trova un amore per cui vivere”.

Andrea Roncato: “è stata Stefania Orlando a lasciarmi”

Stefania Orlando e Andrea Roncato si sono lasciati per un tradimento. “È stata Stefania a lasciarmi mentre ero in viaggio verso Salerno con il mio autista per uno spettacolo. Un messaggio e una telefonata: ha detto che sarebbe andata via di casa lasciando i cani” – ha rivelato l’attore sulla fine del matrimonio con la ex concorrente del Grande Fratello Vip. Alcuni anni però l’attore aveva rilasciato dichiarazioni completamente differenti dicendo: “passavo le notti fuori. Stavo in discoteca e tornavo a casa la mattina”.

Versione differente anche quella raccontata da Stefania Orlando che, proprio nella casa del GF VIP, disse che tra i due si era creato un rapporto d’amicizia come se fossero fratello e sorella. Dove sta la verità? Sta di fatto che la Orlando ha recentemente confermato la fine del matrimonio con il secondo marito Stefano Gianlorenzi.











