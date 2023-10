Stefania Orlando/ “Matrimonio finito con Simone Gianlorenzi? Un fallimento ma avevamo esigenze diverse”

Si parla di matrimoni e amori finiti negli studi di Storie Italiane stamane, e ospite vi era anche Stefania Orlando, nota conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. La Orlando è stata a lungo fidanzata con Simone Gianlorenzi, poi sposata dal 2019, ma ad un certo punto si è rotto qualcosa. “Gli amori nascono e possono finire – racconta la bionda conduttrice in diretta televisiva su Rai Uno – quando ci si lascia è sempre un fallimento, non è facile per nessuno, anche se si decide assieme è una grande sofferenza, in quella storia si ha investito tanto, si investe anche sull’amore, anche se credo che ti lasci sempre qualcosa, l’importante è che siano stati rapporti costruttivi, il mio rapporto mi ha lasciato tanto”.

Stefania Orlando "Grande Fratello? Mi piace Beatrice Luzzi"/ "Rosy Chin? Si è presa il ruolo di badante e..."

Stefania Orlando ha proseguito: “Noi ci eravamo sposati da poco dopo essere stati insieme per tanto tempo. Il matrimonio lo avevo annunciato tra l’altro qui, poi ad un certo punto succede che si cammina sulla stessa strada e qualcuno sente l’esigenza di svoltare da un’altra parte, forse non si guarda più nella stessa direzione, si hanno esigenze diverse, qualcuno cresce di più o rimane fermo ma l’importante è comprendere l’altra persona e lasciare andare, e credo che sia la più alta forma di amore il fatto di saper lasciare andare”.

Stefania Orlando si "candida" per Ballando con le stelle/ "Devo fare un appello a Milly Carlucci…"

STEFANIA ORLANDO: “BISOGNA REAGIRE DOPO UNA SEPARAZIONE”

Stefania Orlando ha proseguito, ribadendo il concetto: “Assolutamente la separazione si vive come fallimento ma noi donne dobbiamo reagire a qualsiasi età e i vuoti che si creano devono diventare degli spazi da riempire”.

Quindi la chiosa: “Tu pensi che sia la storia definitiva e fai dei progetti a lungo termine, quindi è assolutamente un fallimento”. La notizia dell’addio fra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzo è emersa un anno fa circa, a settembre 2022, dopo diversi anni passati insieme. In precedenza la Orlando era stata sposata con Andrea Roncato.

Stefania Orlando: "Simone Gianlorenzi è stato un grande amore"/ "Siamo riusciti a chiudere con affetto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA