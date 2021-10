Stefania Orlando “Mio papà Pietro Romano primo fan”/ “Fabrizio Frizzi un patrimonio”

Stefania Orlando è intervenuta in qualità di ospite nella puntata di oggi, lunedì 25 ottobre 2021, di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone. La concorrente di “Tale e Quale Show” ha parlato proprio della sua esperienza nel reality show di Carlo Conti, sottolineando come ci sia sempre tanta ansia dietro a ogni performance, “perché ci si vuole preparare bene e fare bella figura, nonostante Carlo dica a tutti noi di divertirci”.

Una vera e propria sfida personale per la showgirl, che ha aggiunto: “Le sfide nel lavoro le ho vinte un po’ tutte, perché, rispetto alla bambina timida che ero, sono riuscita a vincere tante mie paure, tante mie insicurezze. Nella vita ho vinto nel campo dell’amore, ma la sfida che ho perso è stata quando è morta la mia migliore amica per una malattia terribile: mi sono sentita davvero impotente. Si chiamava Alessandra, era la sorella mai nata. Ci siamo conosciute da giovanissime e abbiamo passato i migliori anni della nostra vita insieme. Ci univa il fatto di essere andate via di casa molto presto, nonostante i nostri genitori non volessero”.

STEFANIA ORLANDO: “FABRIZIO FRIZZI ERA UN GRANDE PATRIMONIO”

Stefania Orlando ha ricordato la figura di Fabrizio Frizzi a “Oggi è un altro giorno”: “Lui sul piano personale era veramente un grande patrimonio”, ha sottolineato la donna, evidenziando inoltre che aveva condotto insieme a lui “Piazza Grande”. Poi, ancora “Tale e Quale Show”: “Quell’ascensore suscita sempre paura, perché sai che in due minuti e venti ti giochi tutto il lavoro fatto in settimana, della serie ‘o la va, o la spacca’”.

Infine, un commento sul papà, Pietro Romano Orlando, 88 anni: “Lui, prima di dedicarsi all’avvocatura e a tutte le cose più impegnative che fa, suonava la chitarra e cantava. Ha fatto anche alcuni spettacoli in America Latina ed è senza ombra di dubbio il mio primo fan”.

