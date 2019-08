STEFANO BETTARINI ‘FIGLIO CON NICOLETTA LARINI’?/ “Non mi ci vedo a ricominciare…”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. Pochi avrebbero scommesso su questa coppia, vista la differenza di età, ma ad oggi l’ex marito di Simona Ventura ha dimostrato di voler fare le cose per bene. Nonostante le difficoltà di coppia mostrate durante la prima edizione di Temptation Island Vip, presentata lo scorso anno proprio da Simona Ventura su Canale 5, Stefano e Nicoletta sono usciti dal reality dei sentimenti più uniti e innamorati di prima. A distanza di circa un anno le cose tra i due procedono alla grande come confermano le parole dell’ex calciatore rilasciate in occasione di un’intervista per il settimanale Nuovo Tv.

Stefano Bettarini: “Nicoletta Larini dà un valore aggiunto alla mia vita”

L’ex calciatore ha parlato della storia d’amore con Nicoletta Larini in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv: “Insieme stiamo benissimo, lei dà un valore aggiunto alla mia vita”. Stefano Bettarini si è lasciato però scappare un’affermazione che suona in un certo senso strana: “Per ora, però, mi è impossibile dire che Nicoletta è la donna della mia vita. Nessuno può sapere che cosa ci riserva il futuro. Come si dice? Finché la barca va, lasciamola andare”. Per la serie ‘oggi le cose vanno bene, in futuro chissà”. Non solo, Bettarini ha anche parlato della possibilità di mettere su famiglia con Nicoletta, un’ipotesi al momento non primaria nella loro storia. Del resto dopo la carriera di calciatore, Bettarini si è ritagliato un posto nel mondo dello spettacolo partecipando a vari programmi televisivi e reality show di successo.

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini: figli in arrivo?

Stefano Bettarini ha poi parlato anche della possibilità di avere figli con Nicoletta. Al momento la coppia sempre propendere più per il no: “Io ho già due figli grandi – nati dal matrimonio con Simona Ventura – e non mi ci vedo a ricominciare da capo. Anche quando io e Nicoletta ne parliamo, finiamo sempre col dirci che così stiamo benissimo: possiamo andare a fare un viaggio, possiamo stare fuori quanto vogliamo. Certo, in futuro mai dire mai”. Per la serie ‘al momento no, ma in futuro…”. Intanto per Bettarini dopo la partecipazione a Temptation Island Vip e a L’Isola dei Famosi, nuovi progetti televisivi bollono in pentola, ma non è dato sapere di cosa si tratta. “Per ora non anticipo nulla. Nel periodo estivo mi dedico a me stesso e ai miei affetti. Per quanto riguarda il lavoro si vedrà a Settembre!” ha detto l’ex marito di Simona Ventura.



