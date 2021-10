Stefano Corti, compagno Bianca Atzei/ Lei: “Ha un tocco magico, mi fa stare bene”

Stefano Corti è il fidanzato di Bianca Atzei, ma anche uno degli inviati del programma cult Le Iene. Un amore che dura da circa due anni quello tra la cantante e l’inviato del programma di Italia 1 e scattato grazie allo zampino di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Proprio grazie a loro, infatti, Bianca e Stefano si sono conosciuti e da quel momento non si sono mai più lasciati.

“Mi fa troppo ridere” – ha rivelato la ex naufraga de L’Isola dei Famosi che è tornata ad amare dopo la fine della storia d’amore con Max Biaggi. A conquistarla sicuramente l’ironia e la simpatia travolgente dell’inviato de Le Iene che si è presentato al primo appuntamento in boxer e ciabatte.

Stefano Corti e Bianca Atzei: “tra di noi c’è tanta passione”

Una scelta di outfit sicuramente originale quello di Stefano Corti che ha colpito la cantante visto che i due sono poi diventati una coppia. “C’è molta passione e mi fa molto ridere, per una donna è una cosa molto importante e mi fa stare bene” ha raccontato la cantante che ha presentato il fidanzato anche ai genitori. Proprio in quell’occasione Stefano si è presentato a casa dei genitori di Bianca Atzei in boxer e ciabatte come espressamente consigliato dai suoi follower. Una scena sicuramente esilarante che non ha deluso le aspettative dei genitori della cantante che ha rivelato: “mamma e papà l’hanno presa tranquillamente, perché conoscevano già Stefano per il suo lavoro”.

L’incontro con Stefano Corti ha riportato la luce nella vita di Bianca Atzei. Proprio la cantante ha rivelato dalle pagine di Quotidiano.net: “con lui ho scoperto il sorriso. È ironico, divertente, dà alla vita il tocco di leggerezza di cui c’è bisogno. Ha un tocco magico: mi fa vedere le cose in maniera meno complicata”. Non solo, sempre in un’intervista la cantante: “tra di noi c’è tanta passione e lui mi fa anche molto ridere. Per una donna è una cosa importante…Posso ritenermi fortunata perché Stefano mi fa stare davvero bene”.



