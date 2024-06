Stefano De Martino cambia casa ma resta a Milano/ Svolta prima di debuttare ad Affari tuoi?

Stefano De Martino cambia casa: il trasloco a Milano da un appartamento all’altro

Manca solo l’ufficialità, ma dovrebbe essere a tutti gli effetti Stefano De Martino il nuovo conduttore di Affari tuoi, dopo l’addio di Amadeus alla Rai e il suo successivo passaggio a Discovery. Secondo le ultime indiscrezioni, i vertici della Tv pubblica avrebbero individuato proprio nel ballerino il perfetto sostituto del conduttore dei record d’ascolti, e dovrebbe debuttare a settembre al timone della nuova edizione del memorabile gioco dei pacchi.

Stefano De Martino, Martina De Carlo è la sua nuova fidanzata?/ Beccato con 'un'amica' ma si dichiara single

Una svolta importante a livello professionale, accompagnata da un altrettanto importante cambiamento di vita nella sua routine milanese. Come apprende Chi, che ha anche pubblicato alcune immagini a tal riguardo, Stefano De Martino ha cambiato casa e sta effettuando il trasloco in un nuovo appartamento, sempre a Milano e poco distante dal precedente. Le foto pubblicate dal settimanale, nel nuovo numero da oggi in edicola, lo vedono indaffarato a trasportare scatoloni carichi di roba, caricati e scaricati con l’aiuto di un furgone per traslochi.

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata?/ Lui rompe il silenzio e svela la verità con una citazione

Stefano De Martino verso la conduzione di Affari tuoi: sarà diviso tra Milano e Roma?

Stefano De Martino non si trasferirà troppo distante dalla precedente dimora, fa sapere il settimanale Chi, ma il cambiamento è necessario poiché l’appartamento in cui ha vissuto sinora non era più disponibile. Non si tratta di alcun importante investimento immobiliare legato al nuovo contratto in Rai, semplicemente la necessità di cambiare casa rimanendo in affitto e, al contempo, di restare a Milano, dove vorrebbe stabilizzarsi a lungo anche e soprattutto per stare insieme al figlio Santiago. Anche il piccolo ha aiutato papà Stefano nel trasloco, mano nella mano con lui come mostrano le fotografie.

Stefano De Martino, caduta rovinosa a Stasera tutto è possibile (VIDEO)/ Scivola e finisce a terra bagnato

Cambiamenti in vista per Stefano De Martino, dunque: la sua vita è ad un importante punto di svolta sotto numerosi punti di vista. Da settembre, in attesa di essere ufficializzato come conduttore di Affari tuoi, farà la spola tra Milano e Roma dove si girano le puntate del celebre game show di Rai1 e diventerà per lui un impegno quotidiano. Sul fronte sentimentale, invece, al momento tutto tace: pochi giorni fa è stato paparazzato in barca con una ragazza con cui, però, non ci sarebbe alcun flirt in corso. Sull’ex marito di Belen Rodriguez i riflettori del gossip sono sempre accesi, ma al momento non riservano particolari novità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA