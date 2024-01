Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi approdano al prossimo Sanremo 2025?/ L’indiscrezione bomba

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi potrebbero approdare a Sanremo

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sono tornati al centro del gossip per i rumor sul presunto flirt, poi confermato da Belen Rodriguez. La coppia sicuramente desta sempre più curiosità nel pubblico che non vede l’ora di scoprire nuovi dettagli su questo fugace amore televisivo.

EMANUELA CON STEFANO DE MARTINO A C’E’ POSTA PER TE/ Il regalo del conduttore per i genitori Petra e Luigi

Nelle ultime ore, però, il settimanale Chi ha diffuso un’indiscrezione che vede De Martino e Marcuzzi al Festival di Sanremo: “Il prode Ama – si legge su Chi – potrebbe anche fermarsi un giro, e si farebbe il nome di Carlo Conti, quello più logico, che mette tutti d’accordo, visti anche i record d’ascolti dei suoi Festival, Conti potrebbe, in alternativa, fare il direttore artistico e lanciare sul palco un altro dei nomi del momento, Stefano De Martino, affiancato da una donna della musica, Alessia Marcuzzi” riferisce il settimanale. Sarà davvero così?”

Stefano De Martino e Geppi Cucciari conduttori del Festival di Sanremo 2025?/ “Sarebbe una ‘revenge’...”

Marcuzzi rompe il silenzio sul presunto flirt con De Martino

Nei mesi scorsi, Belen Rodriguez ha svelato a Domenica In i tradimenti di Stefano il cui numero ammonterebbe addirittura a dodici. Dopo le rivelazioni della showgirl argentina a Mara Venier, Dagospia ha lanciato lo scoop secondo cui il conduttore di Bar Stella e Marcuzzi avrebbero avuto un flirt. La conduttrice di Boomerissima, dunque, rientrerebbe nel gruppo di donne citate dalla showgirl.

Indirettamente, rispondendo a un commento su Instagram, Belen avrebbe confermato la notizia. Marcuzzi ha poi postato un video su Instagram in cui si mostra a casa. Ildisturbatoredeivips l’ha punzecchiata: “Ti stai preparando per Stefano?”. Arriva subito la replica della conduttrice che smentisce con ironia i rumor: “No, per Bradley Cooper e Jude Law. Stanno proprio qui dietro la porta e devo proprio scegliere. Ma forse scelgo Brownie, sai?“.

Carmen Russo: “Flirt con Stefano De Martino? Avrà riso anche lui”/ “Crisi con Enzo Paolo? Ferita dai rumor…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA