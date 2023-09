Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, è amicizia tra gli ex di Belen/ Reunion in famiglia con i figli

Antonino Spinalbese e Stefano De Martino insieme: reunion con i figli

Il passato sentimentale di Belen Rodriguez si è riunito, quasi a sorpresa, domenica scorsa. Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, i due ex della conduttrice e showgirl argentina, sembrano aver intrecciato un vero e proprio rapporto di amicizia. Lo testimoniano gli scatti pubblicati dal nuovo numero del settimanale Chi, che ritraggono i due papà single in compagnia dei rispettivi figli, avuti con Belen: Santiago e Luna Marì.

“Domenica scorsa i due ex della Rodriguez si sono incontrati a casa di Stefano, con i rispettivi figli, e sono rimasti insieme per tre ore“, si legge sul settimanale. Da un lato Stefano De Martino, a passeggio per Milano con Santiago e un’amichetta del figlio, dopo aver mangiato al fast food ed essersi concessi un gelato prima di rincasare. Dall’altro Antonino Spinalbese, che spinge Luna Marì sul passeggino fin sotto casa del ballerino, che alla fine li fa salire e con i quali si intrattiene per circa tre ore.

L’amicizia tra i due ex di Belen e il legame tra Santiago e Luna Marì

Cresce dunque il rapporto di amicizia tra Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, che non solo condividono il fatto di essere stati sentimentalmente legati a Belen in passato, ma anche la bellezza della paternità. E, forse proprio per questo motivo, i due papà single hanno stretto un rapporto così speciale, che spegne le voci di una presunta rivalità. I loro figli, Santiago e Luna Marì, sono legatissimi e ogni occasione è buona per ricongiungere la famiglia allargata, farli giocare insieme e trascorrere del tempo di qualità in compagnia.

Il legame tra i piccoli di Belen, dunque, si è trasferito anche tra i due papà, che hanno molte cose in comune. Il primo segnale di avvicinamento tra i due è stata la mossa di Spinalbese, che negli scorsi giorni ha iniziato a seguire De Martino sui social. Il primo passo per una nuova amicizia, sbocciata proprio nel periodo in cui Belen ha ritrovato l’amore al fianco del nuovo compagno Elio Lorenzoni, e con il quale si è concessa una breve fuga d’amore sulle Dolomiti, come riportano sempre le immagini di Chi.











