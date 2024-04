Stefano De Martino e Belen insieme per il compleanno del figlio Santiago/ Festa al parco e tenera sorpresa

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ruggini messe da parte per il compleanno di Santiago

E’ un giorno lieto per due genitori particolarmente noti agli appassionati del mondo dello spettacolo; oggi – 9 aprile – spegne undici candeline Santiago, figlio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Come racconta Leggo, per l’occasione l’ex coppia ha messo da parte le ruggini del passato ed hanno celebrato, nella giornata di ieri, il festoso giorno con un clima di armonia e complicità.

Riuniti in un parchetto, Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno festeggiato il compleanno del figlio Santiago – come compie 11 anni – insieme ad alcuni amici del piccolo e ovviamente con la sorella Luna Marì. Pochi scatti raccontano il momento ma quanto basta per percepire la volontà dell’ex coppia di regalare al proprio figlio un clima di armonia e serenità a dispetto delle controversie che hanno sancito la fine del loro matrimonio.

Compleanno Santiago: il regalo di Stefano De Martino e la dolce dedica di Belen

Come racconta Leggo, Stefano De Martino ha pubblicato sui social anche una tenera sorpresa fatta a suo figlio Santiago in occasione del giorno dell’11esimo compleanno. Nello specifico, il conduttore ha regalato al piccolo una splendida bicicletta che sicuramente sarà sfruttata per delle sane passeggiate in compagnia del padre.

Non è mancata anche una toccante e dolce dedica di Belen Rodriguez per suo figlio Santiago in occasione del giorno del suo compleanno. “A te che sei un bravo ragazzo, a te che mi hai insegnato ad essere una brava mamma, a te che con i tuoi profondi occhi dai il senso più grande che la vita mi possa aver regalato”. La conduttrice ha poi concluso: “Ti amo fino a morire; tanti auguri Santiago, sono fiera di te, tanto tanto!”.

