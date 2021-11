Stefano De Martino: ha una nuova fidanzata?/ Frequenta una ragazza napoletana, ma…

Stefano De Martino è fidanzato? Il settimanale Chi parla di una nuova fidanzata per il conduttore e ballerino. E’ davvero così? Stando alle indiscrezioni trapelata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini nella vita dell’ex marito di Belen Rodriguez ci sarebbe una nuova misteriosa donna. Una nuova donna ha infiammato il cuore del bel Stefano che in passato è stato legato ad Emma Marrone e poi alla showgirl argentina Belen, madre del figlio Santiago. In realtà De Martino è rimasto a lungo da solo nonostante gli siano stati affibbiati tantissimi flirt, in particolare durante il periodo estivo, che sono stati poi tutti smentiti.

Questa volta però l’indiscrezione sembrerebbe veritiera, anche se durante una delle ultime interviste rilasciate in tv l’ex ballerino di Amici parlando proprio della sua vita aveva sottolineato come il figlio Santiago fosse la sua sola ragione per essere felice. “Essere padre è forse l’unica cosa che rende la mia vita veramente significativa” le parole di De Martino. In realtà il conduttore Rai avrebbe ben altri motivi per essere felice!

Stefano De Martino ha una fidanzata? Chi è la fortunata?

Le voci su un possibile flirt in corso fra Stefano De Martino e una misteriosa fidanzata non si placano. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, non ha alcun dubbio: il cuore del bel ballerino e conduttore televisivo è tornato a battere grazie ad una nuova donna. Di chi si tratta? Stando alle poche informazioni trapelate la donna sarebbe estranea al mondo dello spettacolo e della televisione. Una scelta completamente differente se consideriamo le ex compagne di Stefano De Martino che questa volta però vuole andarci piano visto che non ha né smentito né confermato la notizia.

Sul settimanale Chi si legge: “in questi ultimi tempi, Stefano De Martino custodisce gelosamente una nuova frequentazione con una ragazza napoletana. Non si tratta di un flirt famoso, ma sarebbe proprio lei l’autrice degli scatti fotografici dell’ex marito di Belen Rodriguez che sono apparsi su Instagram. Per giunta, lo scorso weekend la coppia è stata vista a cena insieme in un noto ristorante campano”. E’ caccia alla misteriosa ragazza campagna che avrebbe rapito il cuore di De Martino!



