Stefano De Martino/ “La tv deve smettere di seguire il web” (Made in sud)

Stefano De Martino torna al timone di Made in Sud 2020 da martedì 16 giugno 2020 in prima serata su Rai2. Un’edizione che si preannuncia particolare per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che imporrà ai conduttori di mantenere le distanze di sicurezza e di andare in onda senza pubblico. “Sarà un’edizione straordinaria in tutti i sensi, perchè il protocollo da seguire è molto particolare: saremo senza pubblico, almeno all’inizio, dovremo mantenere un metro e mezzo di distanza, non ci si potrà toccare, nel backstage dovremo usare la mascherina” ha rivelato De Martino durante un’intervista rilasciata a Leggo. Nonostante tutto però l’ex marito di Belen Rodriguez non nasconde l’entusiasmo: “siamo carichi: è un momento tanto strano storicamente quanto importante per l’intrattenimento e per noi è motivo di orgoglio che l’azienda ci abbia scelto per fare compagnia alla gente dopo mesi”. Durante le puntate non mancherà qualche riferimento a questo dannato Coronavirus come anticipa l’ex compagno di Belen Rodriguez durante l’intervista rilasciata a Leggo: “cercheremo di esorcizzare, nel rispetto dei fatti drammatici che ci sono stati, toccheremo solo quegli aspetti su cui si può sdrammatizzare”.

Stefano De Martino e Belen: “basta gossip”

Tra i progetti futuri di Stefano De Martino c’è anche la seconda edizione di “Stasera tutto è possibile”: “si parla di una nuova edizione, ma essendo un programma basato sui giochi di contatto fisico stiamo cercando di capire quando e come poterlo fare”. Anche De Martino ha cercato di vivere questi lunghi mesi di lockdown come un momento di riflessione per mettere nero su bianco possibili idee per il futuro: “quando c’è la frenesia del lavoro resta poco tempo per dedicarti a quello che puoi fare in futuro. Sono progetti allo stato embrionale, ma ho voluto mettere a fuoco la mia posizione nella televisione di oggi perchè ho una visione tutta mia”. Il conduttore e ballerino, infatti, ha un’idea tutta sua di tv come ha raccontato a Leggo: “deve smettere di seguire il web, sono due mezzi diversi. La tv deve restare tradizionale, che non vuol dire vecchia: io vorrei fari rivivere i classici che parlano a tutte le generazioni”. Impossibile non parlare di gossip, anche se l’ex marito di Belen Rodriguez oggi vorrebbe che la sua vita privata restasse tale: “sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblico e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella rimanga appunto privata”.



