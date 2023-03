Stefano De Martino, marito Belen Rodriguez: dalla crisi alla rinascita/ L’amore per Santiago e Luna Marì

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: nessuna crisi

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono più innamorati che mai. La showgirl argentina e il conduttore e ballerino sono tornati insieme da diversi mesi e tra di loro non c’è alcune crisi. Anche se nelle ultime settimane i giornali di gossip hanno ipotizzato un allentamento tra i due, è stato proprio il conduttore di “Stasera tutto è possibile” a confermare che tra i due non c’è nessuna crisi. Anche Belen Rodriguez ha messo a tacere il gossip postando una tenerissima Instagram Stories in cui si vede Stefano De Martino abbracciare il figlio Santiago e poco dopo anche la piccola Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese.

Gianni Sperti, frecciata agli haters?/ "Cercheranno di spegnere il tuo sorriso ma.."

Che dire: due scatti semplici con cui Belen Rodriguez ha spazzato via, ancora una volta, le voci di una crisi e di un allentamento dal marito e compagno di vita. Del resto la Rodriguez ha sempre sottolineato l’importanza dei figli, la cui felicità è tutto per lei.

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Lo sanno bene Stefano De Martino e Belen Rodriguez: il matrimonio nel 2013, la nascita di Santiago nel 2014 e la separazione nel 2015. Nel 2019 la coppia è tornata insieme per poi lasciarsi ancora e tornare stabilmente a fare coppia fissa dal 2022. “Questa volta” – ha raccontato la showgirl a Verissimo – “voglio sia per sempre”.

Lavinia Mauro tra i due Alessio a Uomini e Donne: chi è la scelta?/ Crisi e gesto rivelatore

Proprio la Rodriguez parlando di Stefano De Martino ha raccontato: “quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere”. Oggi sono felici insieme: “la scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso”.

Ivan Gonzalez, l'ex di Oriana: "Mi hanno chiamato per entrare al GF Vip 7"/ "Ecco perché ho rifiutato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA