Stefano Fiordelisi: il padre di Antonella “elimina” Edoardo Donnamaria/ Chiuso profilo Instagram

Stefano Fiordelisi: anche il padre di Antonella “cancella” Edoardo Donnamaria

La storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è finita. I due sembrano essersi lasciati in maniera definitiva dopo le accese liti dei giorni scorsi e dopo l’ennesimo confronto avvenuto nell’ultima puntata. Dopo le vicissitudini della coppia, anche il padre di Antonella, Stefano Fiordelisi, ha voluto prendere una posizione netta sulla vicenda attraverso i social.

Stefano Fiordelisi, particolarmente attivo sui social nel corso dell’esperienza della figlia Antonella al Grande Fratello Vip, non deve aver gradito gli ultimi atteggiamenti di Edoardo Donnamaria. Più volte infatti i suoi commenti in rete aveva fatto discutere, ma questa volta la sua scelta è stata apparentemente categorica. L’uomo infatti, avrebbe fatto eco alla volontà di Antonella di lasciarsi alle spalle Edoardo rimuovendo il segui su Instagram.

Stefano Fiordelisi, cancellato il profilo per le troppe critiche ricevute

Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, continua ad essere protagonista sui social soprattutto quando si tratta di prendere le parti della figlia. Dopo aver appurato la separazione tra Edoardo e Antonella, ha infatti immediatamente rimosso il follow al volto di Forum su Instagram. La reazione del web non si è fatta attendere: pare che siano arrivate valanghe di commenti negativi per la scelta del genitore.

In vista dell’opinione marcatamente negativa, Stefano Fiordelisi sarebbe arrivato a prendere un’ulteriore decisione drastica. Infatti, il suo profilo Instagram personale è letteralmente sparito dalle ricerche. L’account sarebbe stato quindi eliminato in maniera temporanea o addirittura definitiva proprio in seguito alle numerose accuse e offese ricevute. Gli utenti del social, probabilmente più affezionati alla figura di Edoardo, si sarebbero scagliati contro Stefano Fiordelisi dopo aver appurato la rimozione del follow.

