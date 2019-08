Stefano Laudoni e Giorgia Crivello nudi in bagno/ Foto hot su Instagram: bacio e…

Stefano Laudoni e Giorgia Crivello super hot. Nella domenica più calda dell’anno l’ex fidanzato di Valentina Vignali infiamma i social con una foto senza veli insieme alla sua nuova compagna. La coppia torna a far parlare di sé dopo lo scontro – sempre via social – di qualche settimana fa proprio con l’ex concorrente del Grande Fratello 16. Questa volta gli utenti chiacchierano per una delle loro Instagram Stories. La bella Giorgia Crivello ha infatti pubblicato nelle scorse ore una foto a dir poco hot. Nello scatto è ritratta senza veli mentre posa davanti allo specchio, ma non è sola. Si scambia un appassionato bacio con il suo Stefano Laudoni, anche lui completamente nudo. Ma il lato b del cestista è stato coperto dall’emoticon di una pesca che però non riesce a contenere la passione sfrenata tra i due e soprattutto la loro complicità. Dalla foto hot è nato ovviamente un dibattito che si sta trascinando da ore.

STEFANO LAUDONI E GIORGIA CRIVELLO NUDI IN BAGNO

Abituati a far parlare di sé, stavolta Stefano Laudoni e la fidanzata Giorgia Crivello si ritrovano da una parte fan in visibilio per la foto senza veli, dall’altra invece le critiche di chi ritiene che sia uno scatto troppo intimo per essere pubblicato sui social network. Solo un mese fa si parlava invece del botta e risposta a distanza tra l’ex del cestista, Valentina Vignali, e la nuova fidanzata. Tutto partì dalle voci di un presunto tentativo di riavvicinamento da parte dell’ex gieffina nei confronti di Stefano Laudoni. Ne nacque una guerra a colpi di commenti tutt’altro che eleganti che si concluse con una precisazione di Valentina Vignali. Quest’ultima spiegò di non essersi mai rivolta nelle sue Instagram Stories a Giorgia Crivello. «Non ho niente contro di lei. [..] Se ha pensato che io volessi provocarla, si è sbagliata alla stragrande perché vivo la mia vita serenamente e ho di meglio da fare».





