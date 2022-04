Chi è Stefano Macchi, giovane fidanzato di Anna Pettinelli/ Un amore a prova di hater

Stefano Macchi, chi è e come ha conosciuto Anna Pettinelli: un lungo corteggiamento poi…

Stefano Macchi è ormai da anni il fidanzato della speaker radiofonica e coach di amici Anna Pettinelli. La loro storia d’amore è stata sotto i riflettori nell’edizione di Temptation Island Vip del 2019, i due sono stati amati, odiati, ma soprattutto criticati da molti per la grande differenza di età. Stefano infatti ha ben 18 anni meno della Pettinelli, ma questo nonostante gli haters, non è mai stato un problema per la coppia, che ad oggi sembra più solida che mai. Stefano ha 47 anni e da sempre ha la passione per il doppiaggio; diplomatosi all’Istituto Internazionale di Teatro, ad oggi lavora come doppiatore professionista e attore.

Tra i personaggi più noti che ha doppiato, c’è Raphal Zawierucha di C’era una volta ad Holliwood ed ha preso parte al cast di Don Matteo e un Posto al Sole. Lui e la Pettinelli si sono conosciuti in ambienti lavorativi circa 10 anni fa e dopo una lunga fase di fidanzamento, nel 2018 hanno deciso di sposarsi alle Maldive, con un rito locale che però non è valido in Italia. I due non hanno figli insieme ma entrambi tengono molto a Carolina Russi, la figlia che Anna ha avuto dalla sua precedente relazione.

Stefano Macchi e Anna Pettinelli, Temptation Island Vip e gli haters

Nel 2019 Stefano Macchi e Anna Pettinelli hanno partecipato a Temptation Island Vip. I due avevano intrapreso questo percorso per dimostrare a tutti che i loro 18 anni di differenza non erano un ostacolo per la loro relazione e che l’amore vero esiste e va oltre ogni cosa, compresa l’età anagrafica. E’ stato un percorso abbastanza sereno, fin quando a causa della gelosia per la vicinanza del fidanzato con una tentatrice (Cecilia Zagarrigo), la Pettinelli decide di richiedere il falò di confronto e i due, dopo qualche sfuriata e qualche nomignolo divertente, rimasto a lungo sul web, come “bella patata”, tornano a casa felici e innamorati.

I problemi sono sorti quando sul web molti haters hanno iniziato insistentemente a criticare la coppia per via della loro differenza di età. La professoressa di amici però, ha sempre dimostrato di avere un carattere forte e determinato e di saper affrontare di petto qualsiasi tipo di critica. Infatti nel lontano 2014, la coppia aveva già avuto problemi di questo tipo con gli haters, ma Anna aveva deciso di bloccare tutti i commenti malevoli sui social e postare su instagram, come risposta, delle foto insieme al suo fidanzato, felice, sorridente e visibilmente innamorata.











