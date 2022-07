Stefano Oradei ancora innamorato di Veera?/ Il ballerino di Ballando con le stelle…

Stefano Oradei e Veera Kinnuner sono stati fidanzati per anni. La loro storia d’amore è stata lunga e importante ed è finita nel 2019. Entrambi ballerini di Ballando con le stelle, i due maestri si sono lasciati durante il programma di Milly Carlucci. Veera, insegnante dell’ex calciatore Dani Osvaldo, nel corso del programma, si era innamorata di lui. Un amore corrisposto che ha portato alla fine della storia tra Veera e Stefano e all’inizio della relazione con Osvaldo. Con quest’ultimo, però, la storia è durata poco. Veera e Osvaldo si sono lasciati ed oggi entrambi hanno costruito relazioni con altre persone.

L’ex calciatore è fidanzato con Giannina Maradona, la figlia di Diego Armando Maradona mentre Veera ha ritrovato l’amore con il judoka Salvatore Mingoia con cui ha avuto un figlio. E Stefano Oradei? Super riservato, il maestro di Ballando con le stelle preferisce non parlare della sua vita privata. Nelle scorse ore, però, ha deciso di rispondere alle domande dei fan.

Stefano Oradei, la verità su Veera Kinnunen

Nelle scorse ore, attraverso l’apposita funzione di Instagram, Stefano Oradei ha risposto alle domande dei followers. Tante le curiosità dei fan e tra le tante cose che sono state chieste al maestro di Ballando con le stelle non poteva mancare una domanda sull’ex fidanzata Veera. Qualcuno, infatti, gli ha chiesto se sia ancora innamorato della Kinnunen che, dopo essere stata la sua compagna di vita per anni, oggi resta una collega.

“Non sono innamorato. È una cosa obsoleta da anni, sono felice per loro. Un figlio per me è un evento importantissimo e va concepito con la donna perfetta, quella con la quale condividere tutta la vita. Un figlio è un dono meraviglioso della vita e va condiviso con un amore puro”, ha risposto.

