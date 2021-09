STEFANO PASTORE, UOMINI E DONNE/ Chiude con Angela, Sperti: “Non ti azzardare…”

La conoscenza tra Stefano Pastore e Angela è giunta al capolinea. L’annuncio non sorprende Gianni Sperti e Tina Cipollari che non si fidano del cavaliere. La dama racconta di essersi informata sulla precedente esperienza di Stefano nel programma e di essere stata infastidita da alcuni atteggiamenti che Stefano ha avuto nei suoi confronti. Stefano comincia così a raccontare la sua versione dei fatti, ma viene immadiatamente fermato da Gianni Sperti. “Non ti azzardare, so quello che sta per dire”, sbotta l’opinionista che non riesce a fidarsi del cavaliere. In studio, così, la discussione d’infiamma e Angela e Stefano si dicono addio (aggiornamento di Stella Dibenedetto)

Matteo Fioravanti e Joele Milan, rivali a Uomini e Donne/ Escono con Ilaria e...

Stefano Pastore, polemica a Uomini e Donne

Stefano Pastore è uno dei cavalieri delle scorse edizioni di Uomini e Donne che è tornato a cercare l’amore nella stagione attualmente in corsa. Il ritorno in studio di Stefano non ha entusiasmato Gianni Sperti che, in passato, aveva avuto numerosi scontri con il cavaliere. Come ha ricordato in una delle ultime puntate Gianni Sperti, Stefano, nella sua precedente partecipazione, aveva svelato dettagli intimi sulla dama con cui stava uscendo. Di fronte all’interesse della dama Angela nei confronti di Stefano, l’opinionista ha provato a metterla in guardia. La dama, tuttavia, ha deciso di continuare a frequentarlo pur ringraziando Sperti per i consigli.

Luisa Anna Monti, ex Uomini e Donne/ "Tumore al seno? Crollata in sala operatoria"

Secondo le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, tuttavia, pare che Stefano Pastore e Gianni Sperti, nella puntata in onda oggi che vedrà al centro dello studio anche Ida Platano e Marcello, saranno i protagonisti di una discussione.

Stefano Pastore e Gianni Sperti: discussione a Uomini e Donne

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Stefano Pastore ha raccontato di aver cominciato a frequentare Angela. Nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, il cavaliere racconterà dell’incontro con una dama, come raccontano le talpe del Vicolo delle News senza, tuttavia, svelare l’identità della dama in questione.

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ "Ho baciato Marcello, ho perso la testa per lui ma..."

Stando alle anticipazioni del Vicolo, pare che Stefano, nel suo racconti, si lasci andare a dichiarazioni non totalmente positive nei confronti della signora che sta conoscendo scatenando la dura reazione di Gianni Sperti che lo accuserà di non aver perso il “vizio” di “parlare male delle signore che frequenta”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA