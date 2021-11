Stefano Settepani, ex Alessandra Amoroso/ Perché si sono lasciati? “Rimane la stima e il bene”

Stefano Settepani è l’ex fidanzato di Alessandra Amoroso. Un grande amore quello nato tra il produttore musicale e la giovane cantante italiana che si sono incontrati proprio grazie alla musica dietro le quinte del programma Amici di Maria De Filippi. Cinque anni d’amore e il sogno di un matrimonio, ma all’improvviso tutto si è sgretolato. Cosa è successo tra i due? Dopo mesi di silenzio, la cantante ha deciso di dire la sua verità rilasciando un’intervista al settimanale Grazia in cui ha svelato: “l’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento”, ha affermato: “Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore”.

Non solo, l’Amoroso ha anche parlato di come sia possibile trasformare un rapporto d’amore sfumato in un’amicizia se tra due persone c’è stato un bene sincero. “Sì e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno figli” – ha ammesso la cantante precisando – “è bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato”.

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani perchè si sono lasciati?

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono lasciati. Una notizia che scosso tantissimo i fan della cantante di “Vivere a colori” che ha rivelato come sia stato importantissimo nella sua vita un percorso di analisi risultato fondamentale anche per superare il difficilissimo periodo del lockdown causato dalla pandemia da Coronavirus. La Amoroso oggi è single e si gode il grande successo nel lavoro; recentemente, infatti, ha pubblicato il nuovissimo album “Tutto accade” e si prepara nell’estate 2022 a debuttare sul palcoscenico dello Stadio San Siro di Milano. Al momento non c’è nessuno nella sua vita, ma la cantante non nasconde che sogna ancora di trovare l’uomo della vita.

