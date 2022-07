Stella Pende e Myrta Merlino/ Cosa lega la prima e seconda compagna a Marco Tardelli?

Nel corso della sua vita, Marco Tardelli ha avuto storie importanti dalle quali sono nati due figli: Sara e Nicola. L’ex calciatore dell’Italia, protagonista della vittoria ai Mondiali ’82, da qualche anno è però legato ad un’altra donna: Myrta Merlino. Ma andiamo per gradi: l’ex calciatore ha avuto dal suo primo matrimonio una figlia, Sara, che oggi fa la giornalista e ha con il papà un bellissimo rapporto. Dopo il divorzio dalla moglie, Marco Tardelli si è legato alla reporter Stella Pende, con la quale ha avuto un secondo figlio, Nicola, che fa il modello. Dal 2016, poi, la relazione con Myrta Merlino.

Marco Tardelli/ L'Urlo più famoso d'Italia (Il Viaggio degli Eroi)

Ma chi è Stella Pende, compagna di Tardelli dalla quale l’ex calciatore ha avuto il figlio Nicola? Di professione giornalista, classe 1951, Stella è nata a Roma. I due si sono conosciuti nel corso di una trasmissione televisiva e la loro relazione è andata avanti per diverso tempo, dal 1982 al 1995. Un lungo amore che però è finito appunto dopo 13 anni. Nel 2016, Tardelli ha iniziato una nuova relazione con un’altra giornalista, Myrta Merlino. I due hanno un rapporto importante e profondo che dopo sei anni è ancora più vivo che mai e che è nato proprio… Grazie all’ex compagna!

MARCO TARDELLI, COMPAGNO MYRTA MERLINO/ "Lui è il grande regalo della mia vita"

Il rapporto con Myrta Merlino nato grazie a Stella Pende

Il legame tra Marco Tardelli e Myrta Merlino è nato proprio “grazie” a Stella Pende. “Marco me lo presentò la sua ex moglie nonché mia migliore amica” ha spiegato la stessa giornalista e conduttrice di LA7. Insomma, a far conoscere Myrta e Marco è stata proprio Stella Pende, giornalista anche lei. Le due, dunque, sono migliori amiche. Come ha avuto modo di dire Myrta: “Quando ci incontrammo era già separata da Marco, e iniziai a sentirne parlare bene…”. Sarebbe stata proprio Stella ad insistere affinché tra i due si combinasse un incontro a colazione. “Lì fui travolta dalla sua simpatia e…” ha ammesso Myrta.

FIGLI MYRTA MERLINO, CHI SONO?/ Caterina e i gemelli Pietro e Giulio: "Mamma carnale"

Il rapporto tra Myrta Merlino e Marco Tardelli è particolarmente forte e speciale. Come ha raccontato la giornalista: “Marco è un uomo speciale, a me piace perché lui è tutto vero! Trovare un uomo che a 60 anni continua a credere nell’amore, negli altri… Per me lui è stato un grande regalo della mia vita. Io con lui mi sono totalmente disarmata perché mi fido così tanto che non ho paura che lui mi ferisca”. Lo stesso Marco, in occasione di una sua ospitata a Oggi è un altro giorno, le aveva dedicato parole bellissime: “Per tutti sei una grande professionista, maniacale nel tuo lavoro ma io voglio parlare della Myrta vera, quella che è pazzesca in cucina, puntuale… Io ti apprezzo molto, sei la donna che in questi anni mi ha fatto vivere tante tempeste di emozioni.” ​











© RIPRODUZIONE RISERVATA