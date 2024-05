Steve Buscemi aggredito a New York/ Colpito in testa con un pugno: fermato un uomo 50enne

Cinque giorni fa il noto attore – ma anche ex pompiere, tra i volontari che hanno estratto le vittime dalle macerie del World Trade Center dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 – Steve Buscemi è stato coinvolto in un’aggressione mentre passeggiava tranquillamente per la Third Avenue di New York, città in cui si trovava per le riprese di uno spot pubblicitario a Soho. Una notizia che in brevissimo tempo ha fatto il giro del mondo, soprattutto perché nell’ultimo periodo sembra che la città americana sia soggetta ad una violenta ondata di crimini che mai prima di ora avevano coinvolto personaggi famosi, almeno prima dello scorso aprile quando la stessa sorte era toccata anche al collega Michael Stuhlbarg che – peraltro – in questo periodo condivide con Steve Buscemi il set di Boardwalk Empire.

All’epoca dei fatti che hanno coinvolto Stuhlbarg intervenne il sindaco di New York che aveva puntato il dito contro la tendenza a “replicare i comportamenti che si vedono su TikTok, Instagram o una di queste piattaforme social”; mentre dopo l’aggressione a Steve Buscemi non ha ancora rilasciato alcun tipo di dichiarazione.

Steve Buscemi aggredito: cosa è successo e chi è il responsabile

Tornando indietro a cinque giorni fa – prima di arrivare all’epilogo, fortunatamente positivo, della vicenda – la ricostruzione dell’aggressione a Steve Buscemi è stata fatta prima da alcuni passanti che avrebbero assistito alla scena e, poi, è stata confermata anche dalle telecamere di sorveglianza che hanno immortalato l’aggressore. Come ha raccontato un operaio che in quel momento di trovava poco distante dal luogo dell’aggressione, un uomo “si è avvicinato [a Steve Buscemi] e gli ha dato un pugno su un lato della testa, senza motivo”.

A quel punto l’attore “è caduto a terra e il ragazzo ha continuato a camminare”, ma riacquisite le forze e compreso l’accaduto si è rialzato per farsi urlare addosso qualcosa dell’aggressore. Avrebbe anche provato a seguirlo per alcuni metri, ma senza riuscire a raggiungerlo e tornato calmo si è diretto immediatamente Bellevue Hospital dove presentava un lieve gonfiore sul viso e all’occhio sinistro. Nel frattempo, la polizia di New York è riuscita a risalire all’aggressore di Steve Buscemi, identificato come il 50enne incensurato Clifton Williams che è stato tratto in arresto.











