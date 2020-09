Suarez, esame italiano superato con truffa?/ Domande concordate in anticipo

Stando alle indiscrezioni riportate da Repubblica, emerse da un’indagine della Guardia di Finanza, l’esame che Luis Suarez ha sostenuto per ottenere la cittadinanza italiana sarebbe stato superato tramite una truffa. Il Pistolero, in uscita dal Barcellona non rientrando nei piani del nuovo allenatore Ronald Koeman, avrebbe dovuto sostenere una prova per avere il passaporto comunitario ed essere tesserato dalla Juventus. Alla fine, la società bianconera ha deciso di mollare il colpo fiondandosi su Alvaro Morata, operazione che si sta per chiudere in fretta e furia; tuttavia la Procura di Perugia e i militari delle Fiamme Gialle stanno acquisendo la documentazione nel capoluogo lombardo, dove l’attaccante uruguaiano ha svolto la prova. L’accusa sarebbe quella di aver concordato le domande in maniera preventiva, e che il punteggio del suo esame sia stato assegnato prima dello svolgimento. Indagine questa che rientrerebbe in un più ampio contesto di “fatti diversi e maturati nel contesto dell’Università per Stranieri”.

SUAREZ, ESAME SUPERATO CON TRUFFA

Le indagini della Guardia di Finanza vertono anche sulle intercettazioni: tra le frasi incriminate ce ne sarebbero alcune che specificherebbero bene la truffa. “Non dovrebbe, deve e passerà, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1” riferito appunto all’accordo trovato con la Juventus; ancora, “Ma non coniuga verbi, parla all’infinito” a sottolineare come in realtà Luis Suarez non sarebbe stato in grado di affrontare la prova (si era invece detto che avesse parlato un italiano abbastanza corretto e fluente). “Se lo bocciate ci fanno attentati” è una delle frasi finite agli atti, mentre un’indagata avrebbe detto “quello non spiccica ‘na parola”. Molto probabilmente Suarez non arriverà comunque alla Juventus, che appunto come già detto sta chiudendo per Morata e mantiene aperta la pista che conduce a Edin Dzeko; tuttavia su questa vicenda bisogna ancora fare luce, ed è anche possibile che lo stesso attaccante uruguaiano, sempre in attesa di cercare una squadra, possa passare dei guai.



