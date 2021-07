Superlega, Tribunale di Madrid boccia la Uefa/ “Togliere sanzioni ai club fondatori”

SUPER LEAGUE, IL COMUNICATO DEI CLUB

Il Tribunale di Madrid “boccia” la Uefa sul caso Superlega e toglie tutte le sanzioni comminate ai 12 club coinvolti. Ad annunciarlo Juventus, Barcellona e Real Madrid che hanno pubblicato un comunicato congiunto nel quale esprimono tutta la loro soddisfazione per la decisione di confermare l’obbligo per l’Uefa di interrompere tutte le azioni intraprese nei confronti dei club che hanno fondato la Super League. Un fulmine a ciel sereno quello che arriva. I tre club, che hanno contribuito alla fondazione della Superlega, hanno riportato la sentenza. “Le società prendono atto con soddisfazione della decisione del tribunale di Madrid di confermare l’obbligo di UEFA di cessare le azioni intraprese nei confronti dei club fondatori di European Super League, inclusi il procedimento disciplinare nei confronti dei tre club sottoscritti e la rimozione delle penali e delle restrizioni imposte agli altri nove club per evitare il procedimento disciplinare di UEFA.

Il Tribunale – scrivono i club – ha accolto la richiesta formulata dai promotori di European Super League, ha respinto il ricorso di UEFA e confermato l’intimazione a UEFA che, qualora quest’ultima non si conformasse alla decisione, ne scaturirebbero ammende e responsabilità penali. Il caso sarà valutato dalla Corte di Giustizia Europea, che analizzerà la posizione monopolistica di UEFA sul calcio europeo”.

SUPER LEAGUE, LA SODDISFAZIONE DELLE SOCIETÀ