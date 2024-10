SUPERCOPPA ITALIANA 2025: UFFICIALI LE DATE

La Supercoppa Italiana 2025 è ufficiale nel suo programma: già ieri la Lega Calcio ha infatti diramato quelle che saranno le date della competizione che, ancora una volta, si giocherà presso la Kingdom Arena di Riyadh e prevede una formula a quattro partecipanti. Un’innovazione sulla scia di quanto da qualche anno è già attivo in Spagna; a giocare la Supercoppa Italiana 2025 saranno dunque l’Inter in qualità di vincitrice dello scudetto, la Juventus che ha messo in bacheca la Coppa Italia e poi l’Atalanta, finalista di coppa, e il Milan giunto secondo nell’ultima Serie A. La formula naturalmente prevede semifinali e finale in gara secca; un modo per aumentare l’hype e l’incertezza rispetto alla gara unica.

Certamente poi si potrebbe entrare nel merito di un torneo tutto italiano che viene disputato all’estero, ma qui non ci addentriamo in questioni economiche e di visibilità perché il tema meriterebbe un ampio capitolo a parte, a prescindere da come la si pensi; a noi qui interessa dire che appunto le date della Supercoppa Italiana 2025 sono ufficiali, si giocherà all’inizio di gennaio e, questo lo sapevamo già, le due semifinali saranno Inter Atalanta e Juventus Milan, ricordando che l’Inter ha vinto la prima edizione a quattro squadre andiamo ora a vedere nel dettaglio quale sia il programma della Supercoppa Italiana 2025.

SUPERCOPPA ITALIANA 2025: SEMIFINALI E DATE

La Lega Calcio ha dunque ufficializzato le date della Supercoppa Italiana 2025: intanto possiamo dire che l’appuntamento con la televisione sarà in chiaro, perché le partite di questa competizione saranno trasmesse su Canale 5. Si partirà con Inter Atalanta, dunque la detentrice del trofeo inaugurerà la nuova edizione contro la squadra di Gian Piero Gasperini, che ha perso la terza finale di Coppa Italia nello spazio di sei anni. Il match andrà in scena giovedì 2 gennaio 2025; il giorno seguente invece avremo Juventus Milan, una grandissima classica con i bianconeri che sperano di sollevare un altro trofeo dopo la Coppa Italia di maggio, ultimo lascito di Massimiliano Allegri.

La finale, tra le due squadre che avranno vinto la semifinale, si giocherà invece lunedì 6 gennaio; come già detto il teatro della Supercoppa Italiana 2025 sarà la Kindgom Arena di Riyadh, perla dell’Arabia Saudita che rappresenta il più moderno impianto multi sport di tutto il Medioriente e il Nord Africa. Possiamo inoltre dire che la Lega non ha ancora ufficializzato il regolamento (ovvero: ci saranno anche i tempi supplementari in caso di parità?) né gli orari specifici delle tre partite, ma intanto abbiamo potuto dare notizia del programma ufficiale della Supercoppa Italiana 2025 almeno a livello di date.