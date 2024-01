Supermercati aperti all’Epifania 2024/ Gli orari straordinari del 6 gennaio da Esselunga a Coop e Penny

Quali supermercati saranno aperti il 6 gennaio 2024, giorno dell’Epifania? Si tratta di una domanda che spesso, nostro malgrado, ci si trova a farsi nei giorni di festa, rendendoci conto dell’assenza di un ingrediente fondamentale per il pranzo o per la cena, o anche di un qualsiasi altro bene di prima necessità. Similmente, molti potrebbero essere interessati a visitare in quella giornata un qualche centro commerciale, dedicando qualche ora allo shopping, grazie ai saldi invernali.

IMMAGINI AUGURI BUONA EPIFANIA 2024/ Le foto più belle: “Volevo ringraziarti per il regalo...”

Prima di scoprire nel dettaglio quali supermercati saranno aperti il giorno dell’Epifania 2024, però, indichiamo anche un paio di suggerimenti da mettere in atto prima di recarci effettivamente in un qualche punto vendita, rischiando di trovarlo chiuso. Il primo controllo da fare, infatti, parte da Google, sul quale possiamo ricavare rapidamente gli orari di pressoché qualsiasi negozio. Tuttavia, non sempre Google è attendibile nell’indicare quali sono i supermercati aperti in una festività, tra le quali l’Epifania 2024, e pertanto si potrebbe anche ricorrere al portale dedicato alle aperture del sito delle Pagine Gialle, più aggiornato e preciso. Infine, l’ultimo suggerimento è quello di fare una breve chiamata al punto vendita scelto prima di muovere effettivamente la macchina, finendo per trovare la saracinesca abbassata.

AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2024/ Fra tante frasi divertenti e filastrocche: "Arriva una vecchina...”

Quali supermercati saranno aperti all’Epifania 2024: le maggiori catene

A livello generale, comunque, si può già indicare una lista sommaria di supermercati che saranno aperti all’Epifania 2024, con gli orari comunicati dalle catene più importanti e che dovrebbe essere rispettati da tutti i punti vendita. Per esempio, la catena Esselunga, secondo una stima di Altroconsumo, dovrebbe osservare il tradizionale orario, dalle 8 alle 20, così come anche i punti vendita Carrefour, che apriranno mezz’ora prima dei concorrenti lombardi.

Similmente, tra i supermercati aperti all’Epifania 2024 spicca anche la catena Pam, che dovrebbe fare dalle ore 8 alle ore 21, con alcune eccezioni che apriranno e chiuderanno con mezz’ora d’anticipo. Penny Market, invece, osserverà orari differenti, che in linea di massima dovrebbero coprire le ore dalle 8:30 alle 13:30 e, poi, dalle 15/16 alle 20. Anche la catena Coop dovrebbe rimanere aperta con orari classico (8/8:30-20:30/21), mentre alcuni negozi in Lombardia faranno solamente mezza giornata. Oltre ai supermercati, saranno aperti durante l’Epifania 2024 anche i negozi delle catene Decathlon, Ikea, Leroy Merlin, MediaWorld e Unieuro, mentre saranno sicuramente chiusi gli shop Comet, Expert, Euronics e Trony.

EPIFANIA, COS’È E COSA SI FESTEGGIA/ I Re Magi, il Bambin Gesù e Papa Ratzinger

© RIPRODUZIONE RISERVATA