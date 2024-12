SUPERMERCATI APERTI A MILANO DOMANI NEL GIORNO DEL SANTO PATRONO

Milano si prepara per la festa del suo santo patrono, questo per i cittadini meneghini vuol dire anche cercare quali sono i supermercati aperti a Milano domani per Sant’Ambrogio e per la festa dell’Immacolata che arriva subito dopo. Infatti, se in generale nel nostro Paese l’attenzione a livello di preparativi è rivolta a domenica, per Milano si inizia prima, in quanto vi è un’altra festa altrettanto sentita. Quindi, il timore per i cittadini è che diverse catene chiudano per l’occasione, d’altra parte ce ne sono altre che accontentano la domanda sempre più crescente dei consumatori.

In generale, gli orari di apertura sono decisi dai supermercati a loro libera discrezione, quindi possono essere diversi. Quindi, gli orari dei supermercati aperti a Milano domani 7 dicembre 2024 possono cambiare a seconda della catena presa in esame, ma in linea di massima la maggior parte di essere avrà le serrande alzate.

SUPERMERCATI APERTI A MILANO DOMANI PER SANT’AMBROGIO 2024

Per questo motivo il nostro consiglio anche sui supermercati aperti a Milano domani resta sempre quello di controllare i siti ufficiali delle catene o di contattare telefonicamente i punti vendica per non avere brutte sorprese in caso di cambiamenti dell’ultimo minuto. Oltre alla festa di Sant’Ambrogio, domani a Milano c’è la Prima della Scala, quindi le occasioni importanti non mancano e molti si chiedono se i supermercati sono aperti o meno anche il 7 dicembre 2024.

Tra le catene più diffuse in territorio meneghino ci sono Esselunga e Coop, i cui punti vendita saranno aperti, secondo quanto riportato da Trendonline, così come Pam (che chiuderà domenica) e Conad con il tradizionale orario 8:30-20:30. Salvo eventuali sorprese, anche i supermercati Lidl, Iper e Il Gigante dovrebbero aprire domani a Milano.

SUPERMERCATI APERTI A MILANO PER L’IMMACOLATA 2024

In effetti, le varie catene dei supermercati si sono attivate per comunicare le aperture straordinarie, ma tra queste non vi sono quelle di domani, sabato 7 dicembre 2024, in quanto la festa di Sant’Ambrogio a Milano è vissuta come una giornata sì festiva, ma appunto non tale da poter parlare di un’apertura straordinaria. Ci sarà allora da verificare essenzialmente gli orari. Discorso simile per quanto riguarda l’Immacolata, con Esselunga, Conad e Coop i cui supermercati saranno aperti domenica 8 dicembre 2024 senza apportare modifiche ai loro orari: dalle 8 alle 20 per Esselunga, dalle 9 alle 20:30 per la Coop e dalle 8:30 alle 20:30 per la Conad.

Non dovrebbero esserci cambiamenti anche per i supermercati Lidl, Eurospin e MD, che dovrebbero restare aperti rispettivamente dalle 8 alle 21:30, dalle 8:30 alle 20:30 e dalle 8 alle 20. Possono variare gli orari per i supermercati aperti domani a Milano per Crai, Bennet e Despar: nel primo caso dalle 8 alle 21, nel secondo dalle 8:30 alle 20, nel terzo dalle 7 alle 21 (o ridotto dalle 8:30 alle 13). Per Carrefour, Penny Market, Il Gigante e Unes conviene cercare info sul punto vendita che interessa, in quanto le aperture variano da città a città, mentre la catena Pam dovrebbe restare chiusa, ma conviene comunque informarsi riguardo lo store di riferimento.