Supermercati aperti oggi, Epifania 2023/ Orari 6 gennaio, giorno della Befana: elenco da Milano a Roma

SUPERMERCATI APERTI OGGI, EPIFANIA 2023: il 6 GENNAIO LA BEFANA NON “CHIUDE” TUTTO…

Quali supermercati saranno aperti oggi, 6 gennaio 2023, giorno dell’Epifania? Un quesito di fronte al quale è bene farsi sempre trovare preparati il giorno della Befana, visto e considerato che, per l’ultimo pranzo delle Feste, potreste improvvisamente accorgervi della mancanza di un ingrediente fondamentale per la buona riuscita del vostro piatto principale o, comunque, potreste dover acquistare uno o più alimenti all’ultimo minuto. Partiamo col dirvi che la regola aurea rimane, come sempre, quella di verificare, attraverso internet o con una telefonata, la decisione del vostro punto vendita e l’eventuale orario di apertura.

Analizzando la situazione dei supermercati aperti il 6 gennaio 2023, all’Epifania, nel dettaglio, molti dei punti vendita Esselunga resteranno aperti con orario continuato dalle 8 alle 20. Anche Pam aprirà i suoi punti vendita con orario continuato dalle 8 alle 21 (in alcuni casi, però, l’orario è 7.30-20.30). Per ciò che concerne il Penny Market, in determinati contesti sarà osservato l’orario festivo della mezza giornata (8.30-13.30), mentre altri apriranno anche il pomeriggio tra le 15 e le 16 e sino alle 20.

SUPERMERCATI APERTI OGGI, EPIFANIA 2023: CONAD, COOP, CARREFOUR… (OGGI 6 GENNAIO)

Continuando la nostra carrellata dei supermercati aperti oggi, 6 gennaio, giorno dell’Epifania 2023, vi diciamo che Conad lascia la decisione ai suoi soci, per cui la situazione sarà giocoforza diversa punto vendita per punto vendita. Carrefour, invece, ricorrerà alla solita fascia oraria dalle 7.30 alle 20, con i 24 ore su 24 che saranno aperti anche nelle ore notturne. Passando a Coop, la maggior parte dei punti vendita saranno aperti con il solito orario (dalle 8-8.30 alle 20.30-21), ma ci saranno alcune chiusure e alcune mezze giornate: meglio accertarsene per tempo.

Non solo supermercati aperti oggi, 6 gennaio, Epifania 2023. Anche gli outlet apriranno i loro battenti alla Befana, con i seguenti orari: Barberino Designer Outlet 9-20; Castel Guelfo The Style Outlets 10-20.30; Castel Romano Designer Outlet 9-20; Città Sant’Angelo Village Outlet 10-21; Fidenza Village 9-20; Franciacorta Village 9-20; La Reggia Designer Outlet 10-21; Mantova Village 9-20; Mondovicino Outlet Village 10-20; Noventa di Piave Designer Outlet 9-21; Palmanova Village 10-20; Puglia Village 10-21; Scalo Milano 9-21; Serravalle Designer Outlet 9-20; The Mall Firenze 10-19; The Mall Sanremo 10-19; Torino Outlet Village 10-20; Valdichiana Village 10-20; Valmontone Outlet 10-21; Sardinia Outlet 10-21; Sicilia Outlet Village 10-21.

