Supplente Il Collegio 4, chi è?/ I ragazzi impazziscono: “Da 10 e lode”

Chi è la supplente de Il Collegio 4? La “caccia” è partita dopo le prime anticipazioni in vista della nuova puntata di oggi, martedì 12 novembre 2019. Non è stato rivelato il suo nome, ma è stato mostrato il suo ingresso. Quel che si sa è che un professore de Il Collegio 4 si deve assentare, quindi al suo posto arriva una supplente. Dai pochi frame mostrati dalla Rai si intuisce subito che gli ormoni dei ragazzi della casse si smuoveranno improvvisamente con l’arrivo della supplente. «La nuova supplente bona bona… Da 1 a 10? 10 e lode», uno dei commenti degli studenti dopo averla vista in classe. Anche sui social comunque non è passato inosservato il nuovo ingresso. E c’è chi ha commentato la novità con ironia. «Azz… pure la supplente. Manca solo PIERINO ne #IlCollegio». Scherzi a parte, l’ingresso della supplente ne Il Collegio 4 sarà uno dei momenti più attesi della puntata di oggi. Così come c’è curiosità per l’arrivo dell’Ispettore Scolastico.

SUPPLENTE IL COLLEGIO 4, CHI È E QUALE PROF SOSTITUISCE

L’ingresso della supplente è ovviamente legato alla momentanea assenza di un professore. Ma chi si deve assentare? C’è chi ipotizza la temporanea uscita di scena di Andrea Maggi, il quale ha rivelato di essere meno severo. «Per avere a che fare con i giovani di oggi bisogna soprattutto saperli ascoltare. Ma non basta ascoltare: bisogna anche insegnare ad ascoltare gli altri, un atteggiamento sempre più raro», ha dichiarato al quotidiano.net. Dal canto suo l’ufficio stampa della Rai non ha fornito alcun indizio utile sulla supplente e il professore che deve assentarsi: «Le sorprese per i venti collegiali non finiscono qui: un professore, infatti, si assenterà e, al suo posto, arriverà una supplente», recitano infatti le anticipazioni della quarta puntata de Il Collegio 4. Da capire anche se si rivelerà più severa dei suoi colleghi… Non ci resta che aspettare la puntata di oggi per scoprirlo.

