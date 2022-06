Suzy Cortez: “Piquè mi mandava messaggi molto diretti”/ “Commentava il mio sedere”

E’ terminata definitivamente la storia fra Skahira e Gerard Piquè, dopo la conferma anche della nota popstar. I due si sono lasciati per via di una studentessa di 20 anni che avrebbe avuto una relazione con lo storico difensore centrale del Barcellona, ma sembra che vi sia altro. Come scrive il Corriere della Sera, infatti, nella vicenda centrerebbe anche Suzy Cortez, modella brasiliana e tifosa blaugrana, che in questi giorni è stata contattata da El Diario, uno dei quotidiani in lingua spagnola più diffusi nel nordamerica.

Secondo la stessa, pare che Piqué in passato le abbia fatto la corte: «Questo qui non vale niente. È stato lui a mandarmi messaggi molto diretti. Gli unici giocatori del Barcellona che non mi hanno mai scritto nulla sono stati Messi e Coutinho. Sono ottimi mariti e rispettano molto le loro mogli. Shakira non se lo meritava». Si parla di messaggi inequivocabili, anche se la Cortez non ha voluto specificare quali. La 32enne modella è finita più volte in copertina su Playboy e in passato è stata eletta anche Miss Bum Bum, per il suo Lato B, in Brasile.

SHAKIRA, GERARD PIQUE’, LE RIVELAZIONI DELLA MODELLA SUZY CORTEZ

Lei e Piquè si sarebbero conosciuti attraverso Sandro Rosell, ex presidente del Barcellona: «Sì, ero sua amica. Quando Piqué l’ha saputo mi ha chiesto il mio numero e mi ha mandato un messaggio. Quando sono tornata in Brasile, mi ha scritto direttamente sul mio Instagram, chiedendomi quando sarei tornata in Europa». Secondo la modella, Piquè si sarebbe spinto oltre, facendo commenti sul suo fondoschiena, e manifestando anche gelosia quando la stessa aveva fatto complimenti a Messi. Il periodo incriminato, fra il 2016 e il 2018, quindi diversi anni fa.

«Non l’ho mai detto per rispetto di Shakira, ma ora dirò tutto quello che è successo», ha continuato ancora. Alla luce di quanto sta emerso, si capisce meglio il significato dell’ultima canzone di Shakira, leggasi Te felicito, che si potrebbe tradurre in “Complimenti”, e che canta: «Per soddisfarti mi sono fatta a pezzi. Mi avevano avvisato, non gli ho dato retta. Mi sono resa conto che sei falso. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non dirmi che ti dispiace. Sembri sincero, però ti conosco bene e so che menti».











