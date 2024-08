Sveva Alviti, chi è la madrina di Venezia 2024: carriera tra moda e cinema

Si è aperta nella giornata di ieri, mercoledì 28 agosto 2024, l’81° Mostra del Cinema di Venezia: anche quest’anno la Laguna si riempie di grandi ospiti, star nazionali ed internazionali, in un ricco programma di eventi che terranno accesi i riflettori sino al prossimo 7 settembre, data della serata di chiusura. A fare gli onori di casa quest’anno è Sveva Alviti, madrina del Festival di Venezia 2024: scopriamo insieme chi è, ripercorrendo la sua carriera e vita privata.

Romana di origine, classe 1984, Sveva Alviti è una celebre attrice e modella italiana che ha avviato la sua carriera proprio sulle passerelle quando era ancora un’adolescente. Sin da giovanissima si distingue come fotomodella arrivando a sfilare per importanti marchi a New York, ma in contemporanea non rinuncia alla sua ambizione di sfondare nel cinema e inizia così gli studi in recitazione. Nel 2010 debutta nella miniserie televisiva La mia casa è piena di specchi, ma il primo importante assaggio di popolarità arriva nel 2011 quando, grazie al cortometraggio intitolato Alice, prende parte per la prima volta alla Mostra del Cinema di Venezia.

Sveva Alviti, il boom con Dalida e la relazione con l’ex Anthony Delon

Sveva Alviti prosegue la sua carriera nel mondo del cinema comparendo nel film del 2013 di Edoardo Leo Buongiorno papà, ma il vero boom arriva nel 2016 per la sua interpretazione nel film Dalida, in cui veste i panni della protagonista; il film le consente di essere nominata Miglior attrice emergente ai Premi César 2018 in Francia. Segue poi un’altra partecipazione al Festival di Venezia nel 2019, anno in cui riceve il premio Kinéo come guest star; sino all’anno corrente, in cui viene prescelta come madrina del Festival di Venezia 2024.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Sveva Alviti è stata fidanzata dal 2019 con Anthony Delon, figlio del compianto Alain Delon. La loro relazione è però durata pochi anni e la rottura è stata così descritta dall’attrice in un’intervista a Repubblica rilasciata un anno fa: “Ci siamo lasciati! Ma siamo rimasti in ottimi rapporti: è stato un grande amore e farà sempre parte della mia vita. Ma a volte capita che ti separi”.