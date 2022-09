Sylvester Stallone ha una nuova fidanzata?/ Stoccata social a ex moglie ma per ora…

SYLVESTER STALLONE HA UNA NUOVA FIDANZATA?

Sylvester Stallone ha una nuova fidanzata? Slysarà tra i protagonisti dell’odierna puntata di “Verissimo” per quella che è una intervista in esclusiva per l’Italia dell’attore e regista statunitense: infatti il 76enne originario di New York, divenuto celebre per le saghe di Rocky Balboa e Rambo -nonché tutta una serie di blockbuster in stile action che hanno sbancato i botteghini a cavallo tra gli Anni Ottanta e i Novanta- si racconterà alla padrona di casa, Silvia Toffanin, parlando non solo dei suoi prossimi impegni professionali ma pure della sua vita sentimentale che, negli ultimi tempi, ha subito un nuovo scossone…

Infatti, dopo vari matrimoni e diversi flirt nel corso della sua carriera, Sylvester Stallone aveva sposato 25 anni fa Jennifer Flavin, ex modella e imprenditrice conosciuta in un ristorante di Beverly Hills e che era destinata a diventare non solo la madre delle tre figlie Sophie Rose, Sistin Rose e Scarlet Rose ma pure una delle donne più importanti della sua vita. Almeno fino ad oggi perché la donna ha chiesto a Stallone il divorzio e nonostante le conferme da parte dell’attore che tra di loro le cose andassero bene. Invece la bomba sganciata da qualche magazine nelle scorse settimane ha riacceso i riflettori del gossip su quella che oramai è una ex coppia ma pure sulla presunta, nuova fidanzata di Sly.

STALLONE, L’EX MOGLIE CHIEDE IL DIVORZIO? LUI REAGISCE COSI’

Solo ‘rumors’ o davvero Sylvester Stallone ha già fatto breccia nel cuore di un’altra donna? Al momento non c’è nulla di concreto ma alcuni dettagli farebbero pensare al fatto che Sly si sia arreso all’evidenza di perdere la sua Jennifer: sui social tempo fa aveva espresso il suo amore per lei, ma dopo la richiesta di divorzio della Flavin l’attore per ripicca avrebbe coperto il tatuaggio del viso di lei con… il musetto di Butkus, il celebre quattrozampe della serie cinematografica di “Rocky”. Pare inoltre che la 54enne sia stata spinta al gesto dalla classica goccia che fa traboccare il vaso: in questo caso pare fosse l’adozione da parte di Stallone di un rottweiler di nome Dwight, cosa che ha fatto andare su tutte le furie la moglie.

“Semplicemente io e Jennifer siamo andati in direzioni diverse. Conservo il massimo rispetto lei: la amerò per sempre e per me è una donna straordinaria e anche la persona più dolce che abbia mai incontrato”. Insomma parole al miele da parte del regista newyorchese nei confronti della ex compagna e, almeno all’orizzonte, nessuna ombra di altre donne nella sua vita o che possano far pensare al fatto che la rottura con la Flavin sia dovuta, più che a un nuovo quadrupede tra le mura domestiche, a un’altra presenza femminile che avrebbe fatto vacillare un matrimonio che durava oramai da un quarto di secolo e ai più sembrava davvero stabile.











