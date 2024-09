Sylvie Vartan oggi è conosciuta per essere una delle cantanti più celebri degli anni ’60. Dopo il suo addio alle scene – che ha confessato proprio negli studi di Domenica In – non è stata di certo dimenticata dai suoi fan. Ho brillato per oltre trent’anni di carriera diventando poi una delle voci più amate della musica leggera. Nasce in Francia e, oltre a intraprendere la carriera di cantante, ha trovato successo anche come attrice. È stata sposata per ben due volte e dal primo matrimonio ha avuto un figlio che ha seguito le orme della madre.

Celine Dion e la malattia: come sta oggi? / "La vita non ti dà risposte devi imparare a viverla"

Con il suo secondo marito invece ha deciso di adottare una bambina di nome Darina. L’addio alle scene di Sylvie Vartan è recente, dato che la sua ultima intervista risale al 2024 e nella passata stagione del programma di Rai Uno. Il suo mito, però, brilla come un tempo. Amata per una voce intensa e per le sue canzoni struggenti (almeno nella prima parte della sua carriera), si è distinta anche per la sua bellezza eterea e per il suo corpo magro che ha conservato anche in tarda età.

Carmen Di Pietro imita Gaia a Tale e Quale Show 2024/ Social impazziti: "sarà il successo del programma"

Silvie Vartan, chi la cantante dai lunghi capelli biondi

È di origini armene e bulgare. Qui in Italia è conosciuta grazie a diverse canzoni, come l’indimenticabile “La Maritza”. Sylvie Vartan nasce il 15 agosto 1944 a Iskrec, un piccolo paese in Bulgaria. Emigra insieme alla famiglia a Parigi solo nel 1952. Impara la lingua francese e nel frattempo si appassiona alla musica grazie all’influenza di suo fratello Eddie che lavora come produttore musicale. La sua carriera ha inizio nei primi anni ’60 quando pubblica i suoi primi singoli, diventando molto nota in Francia. Tenta la fortuna in Italia, traducendo nella nostra lingua alcune sue hit.

Justine Mattera imita Sylvie Vartan a Tale e Quale Show 2024/ Bocciata da Malgioglio, momento del riscatto?

Le canzoni “Come un ragazzo”, “Irresistibilmente” e “Una cicala canta” diventano molto popolari nel nostro Paese, tanto è vero che Sylvie Vartan appare in diversi programmi italiani come Doppia coppia, Canzonissima e Punto e basta. Diventa anche protagonista di uno show tutto suo che si intitola Incontro con Sylvie Vartan. Parallelamente, la cantante si afferma anche come attrice grazie a film come “Da dove vieni cowboy?”, “Sciarada alla francese” e “Les Poneyttes”. È negli anni ’70 che decide di sperimentare anche altri generi musicali, come la disco music. Nel 1973 la canzone J’ai un problème, che realizza insieme al marito Johnny Hallyday, si afferma come una grande successo.

Sylvie Vartan, i due matrimoni e il grave incidente d’auto

La sua biografia racconta che l’artista si è sposata per ben due volte. Nel 1965 Sylvie Vartan sposa il cantante Johnny Hallyday e dal loro amore nasce il figlio David, che una volta cresciuto, segue le orme dei genitori intraprendendo una carriera come musicista. La cantante, però, divorzia dal primo marito nel 1980 e, successivamente, si lega all’attore Tony Scotti con il quale si unisce in matrimonio nel 1984 e da lì decidono di adottare una bambina. La sua vita non è stata tutta rosa e fiori.

Nel 1968 fu coinvolta in un grave incidente automobilistico. La sua Ford, su cui viaggiava insieme alla grande amica Mercedes Calmel, fu tamponata frontalmente. Nell’incidente l’amica morì e Vartan riportò gravi ferite. “È stato un trauma terribile, anche se non ne ho un ricordo chiaro” ha raccontato la cantante in un’intervista recente a Paris Match, che è stata riportata da Il Riformista. Solo due anni dopo, Sylvie ebbe un altro grave incidente in macchina, mentre guidava con il marito Johnny Hallyday. Un incidente che la costrinse a rimanere ferma per diverso tempo e a compiere delle operazioni di chirurgia plastica facciale.

Sylvie Vartan e il nipote che è diventato attore di Hollywood

In pochi sono a conoscenza di questo gossip. Il figlio del fratello è conosciuto, oggi, per essere un celebre attore di Hollywood. Il giovane Michael Vartan, nel tempo, si è imposto in tv in diversi ruoli tra cui quello di agente segreto in Alias.