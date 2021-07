Tabellone Copa America 2021/ Risultati quarti di finale: Perù e Brasile ok

Il tabellone della Copa America 2021 ci propone partite sempre più importanti, perché nella notte tra venerdì e sabato sono arrivati i risultati dei primi due quarti di finale, mentre nella notte tra sabato e domenica ci attendono le ultime due partite dei quarti, che completeranno il tabellone delle semifinali. Cominciamo allora raccontando quello che è già successo: a Goiânia una grande battaglia tra Perù e Paraguay è finita 3-3, poi hanno vinto i peruviani ai calci di rigore per 7-6; a Rio de Janeiro invece i padroni di casa del Brasile hanno vinto per 1-0 contro il Cile. Per il Perù ha segnato anche Lapadula, oltre a un’autorete di Gomez e al gol di Yotun; per il Paraguay invece avevano segnato lo stesso Gomez, poi Alonso e Avalos per il pareggio al 90′, non più cambiato ai tempi supplementari. Si è dunque andati ai calci di rigore: errori di Ormeno e Cueva per il Perù, Martinez e Samudio per il Paraguay, dunque si è andati ad oltranza, dove è risultato decisivo l’errore del paraguaiano Espinola. Un solo gol invece è bastato al Brasile per festeggiare la vittoria contro il Cile: il match-winner è stato l’ex Milan Paquetà, in rete subito dopo l’inizio del secondo tempo.

TABELLONE COPA AMERICA 2021, RISULTATI: COSA CI ATTENDE STANOTTE

Il tabellone della Copa America 2021 dunque ci ha già rivelato una semifinale, che sarà Brasile Perù alle ore 1.00 della notte italiana tra il 5 e il 6 luglio; serviranno invece i due risultati di stanotte negli ultime due quarti di finale per definire l’altra semifinale. A mezzanotte a Brasilia si giocherà Uruguay Colombia, partita ricchissima di giocatori che in Italia conosciamo benissimo; saremo invece già nel cuore della notte italiana, per la precisione alle ore 3.00, quando a Goiânia ci sarà il fischio d’inizio per Argentina-Ecuador, che vedrà l’Albiceleste di Lionel Messi sulla carta nettamente favorevole, dal momento che l’Argentina ha vinto il suo girone ed è stata di conseguenza abbinata all’Ecuador, invece quarto nell’altro raggruppamento della prima fase. L’Uruguay invece è stato secondo nel gruppo dell’Argentina e incrocia la Colombia, terza nell’altro girone. Naturalmente siamo alla fase ad eliminazione diretta, dunque in caso di pareggio si andrà avanti con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore, come è già successo in Perù Paraguay.

TABELLONE COPA AMERICA 2021, RISULTATI

QUARTI DI FINALE

Perù-Paraguay 7-6 d.c.r. (3-3)

Brasile-Cile 1-0

Ore 24.00 Uruguay Colombia

Ore 3.00 Argentina Ecuador

SEMIFINALI

6 luglio, ore 1.00: Brasile-Perù

7 luglio, ore 3.00: Vinc. Uruguay Colombia/vinc. Argentina Ecuador

