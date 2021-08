Tabellone Coppa Italia 2022/ Date e accoppiamenti sedicesimi: dura per la Sampdoria

TABELLONE COPPA ITALIA: DATE E ACCOPPIAMENTI DEI SEDICESIMI

Il tabellone di Coppa Italia 2021-2022 si è formato con le partite dei sedicesimi di finale: diciamo subito che dopo l’abbuffata di metà agosto dovremo aspettare tre mesi per le nuove sfide, attualmente calendarizzate il 15 dicembre alle ore 18:00. La nuova formula ha decisamente snellito la competizione, che adesso appare più complessa anche per le “piccole” e, al netto di aver tagliato fuori la Serie C, ha sicuramente un format immediato e competitivo. Basta guardare i match dei sedicesimi, risultanti dalle sfide dei trentaduesimi che si sono completate con i posticipi di lunedì.

Abbiamo già un’intrigante Sampdoria Torino a farci compagnia, ma poi avremo altri due incroci tra squadre di Serie A in Genoa Salernitana e Verona Empoli, senza contare il fatto che in Spezia Lecce avremo i salentini fortemente candidati alla promozione e così anche in Cagliari Cittadella per quanto riguarda i veneti, mentre Fiorentina Benevento e Udinese Crotone ci presentano due squadre ospiti che fino a pochi mesi fa in Serie A ci giocavano a tutti gli effetti. Sarà insomma un sedicesimo intrigante quello emerso nel tabellone di Coppa Italia.

I POSSIBILI OTTAVI

Naturalmente poi, analizzando il tabellone di Coppa Italia 2021-2022, un altro motivo di interesse è quello della “proiezione”: come noto il primo sorteggio ha formato tutto il cammino virtuale per ogni squadra, dunque sapevamo subito quali sarebbero stati gli incroci potenziali. Vediamoli, dunque, di fatto ricordando quanto avevamo detto a suo tempo: per la Juventus campione in carica c’è un possibile derby contro il Torino ma anche il rischio Sampdoria, a pescare la Fiorentina (se i viola dovessero rispettare il pronostico) sarebbe il Napoli in una riedizione della finale del 2014 che i partenopei avevano vinto (sotto la guida di Rafa Benitez), mentre il Milan andrebbe a pescare il Genoa. La Roma, ancora una volta, rischia l’incubo Spezia: per due volte in epoca recente i liguri hanno eliminato i giallorossi all’Olimpico e la storia potrebbe ripetersi. Per l’Inter campione d’Italia (nel senso di scudetto) un potenziale incrocio con il Verona o magari l’Empoli, l’Atalanta che ha perso l’ultima finale aspetta una tra il neopromosso Venezia e la terribile Ternana, già capace di vincere a Bologna in maniera rocambolesca. Infine la Lazio, che incrocerebbe Udinese o Crotone, e il Sassuolo che se la può vedere con il Cagliari o il Cittadella, comunque una sfida non scontata per i neroverdi.

TABELLONE COPPA ITALIA 2021-2022

Sampdoria Torino (Juventus)

Cagliari Cittadella (Sassuolo)

Fiorentina Benevento (Napoli)

Venezia Ternana (Atalanta)

Genoa Salernitana (Milan)

Udinese Crotone (Lazio)

Spezia Lecce (Roma)

Verona Empoli (Inter)



