Tabellone quarti Europei 2020/ Date e partite: Italia contro il Belgio il 2 luglio

Chiusa solo ieri sera la fase degli ottavi di finale, diamo subito uno sguardo ai tabellone dei quarti di finale degli Europei 2020, finalmente al completo: quali saranno le partite e le date da segnarci per non perdere neppure un istante di questa magnifica competizione, ormai arrivata alle fasi più calde?. Programma alla mano vediamo subito che la UEFA ha già definito da tempo orari, date e incroci naturalmente, per cui il quadro che abbiamo davanti è al completo: primo appuntamento con i quarti di finale per gli Europei 2020 sul tabellone sarà solo il prossimo venerdi 2 luglio, quando alle ore 18.00 e alle ore 21.00 vivremo i primi due incroci (Svizzera-Spagna e Belgio-Italia), che dunque metteranno in palio due biglietti per la Final Four di Londra. Saremo poi in campo per gli ultimi scontri, solo il giorno seguente: da calendario ufficiale, sabato 3 luglio infatti, con i quarti di finale, sempre previsti alle ore 18.00 (Repubblica Ceca-Danimarca) e alle ore 21.00 (Ucraina-Inghilterra), assisteremo alle ultime due sfide e dunque conosceremo gli ultimi semifinalisti degli Europei 2020.

TABELLONE QUARTI EUROPEI 2020: LE NAZIONALI PROTAGONISTE

Detto delle date e delle partite per il tabellone dei quarti di finale degli Europei 2020, andiamo ora subito a fissare la nostra attenzione proprio sui protagonisti di questa bollente fase del torneo targato UEFA. In tal senso nome che spicca non può che essere quello dell’Italia di Mancini: gli azzurri, dopo una fase a gironi eccezionale, hanno faticato contro l’Austria agli ottavi di finale, ma ora sono pronti a regalarci una nuova emozione, nel quarto di finale che li vedrà in campo venerdì 2 luglio alle ore 18.00 contro il Belgio. L’incontro, sulla carta, è certo dei più attesi visto il valore delle due nazionali, come gruppo e singoli in campo: il suo verdetto però è impronosticabile anche se l’Italia ha dimostrato di ben meritare i gradi di “favorita” del torneo. Attenzione poi alla seconda sfida del venerdi tra Svizzera e Spagna, match che potrebbe non essere a senso unico, come è facile immaginare. Se è vero che la nazionale di Luis Enrique ha certo il favore del blasone, non scoRdiamo che gli elvetici hanno appena superato i francesi, campioni del mondo in carica: la squadra di Petkovic ha già raggiunto un record nella propria storia approdando al tabellone dei quarti di finale e davvero non ha più nulla da perdere.

VenEndo alle sfide messe in calendario per sabato 3 luglio per i quarti di finale degli Europei 2020, possiamo dire che è match davvero impossibile da leggere quello tra Repubblica Ceca e Danimarca. Alla vigilia della manifestazione infatti sarebbero stati davvero in pochi a puntare sulla qualificazione dei cechi a questa fase della competizione (soprattutto non dopo il 4-0 subito in amichevole dall’Italia solo pochi giorni prima dell’europeo): pure la squadra di Silhavy ha stracciato ogni previsione e con merito ora si gioca il tutto per tutto con un altra sorpresa, la Danimarca. La squadra danese è in crescita da anni e l’incidente occorso a Eriksen al via ha certo dato un motivo in piò alla rosa di Hjulmand, che ora punta all’impresa. A chiudere il tabellone degli Europei 2020 l’incontro poi tra Ucraina e Inghilterra: sulla carta la Tre Leoni è nettamente favorita, ma è anche chiaro che in questo torneo fare previsioni sta risultando davvero azzardato. Sarà la squadra di Shevchenko l’ultima sorpresa per le semifinale di Euro2020? Solo il campo ce lo dirà.

IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE EUROPEI 2020

Venerdi 2 luglio

Ore 18.00 Svizzera-Spagna

Ore 21.00 Belgio-Italia

Sabato 3 luglio

Ore 18.00 Repubblica Ceca-Danimarca

Ore 21.00 Ucraina-Inghilterra





