Takumi Minamino al Liverpool: è ufficiale/ I Reds si assicurano il gioiello nipponico

Primo colpo ufficiale del Liverpool per il calciomercato di riparazione 2020. Come comunicato poco fa dalla stessa società del Merseyside, sbarca in casa Reds Takumi Minamino. Si tratta di un calciatore classe 1995 originario del Giappone, che giunge in Premier League dopo aver giocato per anni in Austria, fra le fila del Red Bull di Salisburgo. “Possiamo confermare un accordo – si legge sulla pagina twitter ufficiale dei campioni d’Europa in carica – con il Red Bull Salisburgo per il trasferimento di Takumi Minamino”. Dopo 199 presenze e 64 marcature, inizia quindi una nuova avventura per Minamino, sbarcato in Europa nel 2015 dal Cerezo Osaka, è decisamente uno degli uomini di punta degli austriaci, grazie al quale ha conquistato anche la nazionale nipponica (22 le presenze totali). Per quanto riguarda l’accordo economico, invece, 9 i milioni di euro investiti dal Liverpool, il valore della clausola rescissoria che ha permesso un acquisto decisamente economico tenendo conto delle cifre circolanti sul mercato in questi ultimi anni.

TAKUMI MINAMINO AL LIVERPOOL: FIRMATO UN CONTRATTO DI 5 ANNI

Takumi Minamino ha sottoscritto un contratto di cinque anni, e rappresenterà una nuova alternativa per Jurgen Klopp al trio di attaccanti Salah-Mané-Firmino. Nel reparto, ricordiamo, vi è già la presenza di Origi e Shaqiri. Il Liverpool sta vivendo una stagione sensazionale, visto che al momento la compagine del Merseyside si trova in vetta alla classifica del campionato di calcio inglese con 49 punti, dieci in più rispetto al Leicester City (secondo), e addirittura 14 di vantaggio nei confronti dei campioni in carica del Manchester City. I Reds si sono inoltre qualificati agli ottavi di finale di Champions League, mentre nella giornata di ieri hanno battuto il Monterrey per due a uno (con qualche brivido), conquistando così la finalissima del Mondiale per Club contro il Flamengo, gara che si disputerà sabato sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA