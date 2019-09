Tale e Quale Show 2019, 2a puntata/ Diretta e classifica: Enrico Brignano giudice speciale

TALE E QUALE SHOW 2019, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Venerdì 20 settembre, in prima serata su Raiuno, Carlo Conti conduce la seconda puntata di Tale e Quale show 2019. Giunto alla nona edizione, il programma in cui personaggi famosi si mettono in gioco imitando i nomi più grandi della musica italiana e internazionale, al suo debutto, non ha convinto totalmente il pubblico. Se, infatti, lo scorso anno furono 4.430.000 pari al 23.24% di share gli spettatori che seguirono la prima puntata, quest’anno, il primo appuntamento è stato seguito da 3.844.000 pari al 21.5%. Numeri che rischiano di diminuire questa sera dal momento che Tale e Quale Show 2019 sfiderà la fiction di canale 5, Rosy Abate 2. Carlo Conti, però, per vincere la sfida degli ascolti, tira fuori l’asso dalla manica ospitano Enrico Brignano che sarà giudice speciale nonostante sia il compagno di Flora Canto. Insieme a Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, dunque, Brignano, tra una battuta e l’altra, giudicherà le varie esibizioni dei concorrenti.

TALE E QUALE SHOW 2019, I CONCORRENTI: LE ESIBIZIONI DELLA SECONDA PUNTATA

Grandi esibizioni per la seconda puntata di Tale e Quale Show 2019. Nell’appuntamento del 20 settembre, Flora Canto sarà Syria mentre Francesco Pannofino si trasformerà in Drupi. Sara Facciolini, dopo essersi trasformata in Baby K porterà sul palco Emma Marrone mentre Lidia Schillaci, dopo aver incantato tutti nei panni di Lady Gaga sarà Giorgia. Gigi e Ross vestiranno i panni di due degli artisti più amati degli ultimi anni ovvero Ermal Meta e Fabrizio Moro. Francesco Monte, dopo Mahmood, si misurerà ancora con un artista amatissimo dai giovani come Tommaso Paradiso; Tiziana Rivale dovrà interpretare Adele mentre Eva Grimaldi sarà Milva. Agostino Penna si trasformerà nella voce degli stadio, Gaetano Curreri mentre Davide De Marinis imiterà J-Ax. Infine, Jessica Morlacchi sarà Donna Summer mentre David Pratelli si calerà nei panni di Pau Dones.

LA CLASSIFICA DI TALE E QUALE SHOW: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Chi sarà il vincitore della seconda puntata di Tale e Quale Show 2019? A trionfare la settimana scorsa è stata Lidia Schillaci che ha convinto tutti interpretando Lady Gaga. Sugli altri gradini del podio si sono piazzati Jessica Morlacchi e la sua Ivana Spagna e Agostino Penna che ha dato vita all’imitazione di Elton John. Tra le esibizioni che sono piaciute di più alla giuria ci sono state quelle di Francesco Monte, ma anche di Gigi e Ross. Fare un pronostico su chi sarà il vincitore di questa sera non è facile, ma i fans del programma sono sicuri di rivedere sul podio Lidia Schillaci che ha dimostrato di avere una voce potente e bellissima, frutto di anni di studio e lavoro. Sarà ancora lei, dunque, a trionfare?



