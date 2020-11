Tale e Quale Show 2020, finale torneo/ Diretta e vincitore: sfida a tre per il titolo

ANTICIPAZIONI FINAE TORNEO TALE E QUALE SHOW 2020

Venerdì 19 novembre, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la decima ed ultima puntata di Tale e Quale show 2020. Al timone della finalissima ci sarà Carlo Conti che tornerà a fare compagnia al pubblico per l’ultima serata dello show che, giunto alla decima edizione, si è confermato leader degli ascolti. Questa sera verrà decretato il campione assoluto del torneo di Tale e Quale show 2020. A contendersi la vittoria saranno i dieci concorrenti che, per tutta la durata del torneo, con l’aiuto dei “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e della “actor coach” Emanuela Aureli, hanno portato sul palco i più grandi protagonisti della musica italiana e internazionale. Anche questa sera, prima di scoprire il vincitore, il pubblico potrà assistere a dieci esibizioni imperdibili. Quali imitazioni animeranno la serata? Andiamo a scoprirle insieme.

LE ESIBIZIONI DELLA FINALE DI TALE E QUALE SHOW 2020

Ultimi sforzi per i dieci concorrenti di Tale e Quale show 2020 per vincere il titolo finale e una targa del valore di 30mila euro da donare a una Onlus benefica. Quali imitazioni vedremo? Virginio sarà Gino Paoli, Barbara Cola si calerà nei panni di Anna Oxa mentre Jessica Morlacchi assumerà le sembianze di Lara Fabian. Prova complicata per Francesco Monte che si trasformerà in Ultimo, il giovane cantautore romano amatissimo dal pubblico. Lidia Schillaci proverà a portare a casa la vittoria imitando Mina, Carolina Rey sarà Nada mentre Sergio Muniz si metterà alla prova con Ghali. La giovanissima Giulia Sol interpreterà Alexia, Agostino Penna si trasformerà in Drupi e Pago, infine, si confronterà con il ricordo di Franco Califano.

ALESSANDRO SIANI QUARTO GIUDICE

La finalissima di Tale e Quale Show 2020 avrà un quarto giudice speciale. Accanto a Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme, a giudicare le esibizioni dei concorrenti sarà anche Alessandro Siani. Al termine di tutte le esibizioni sarà stilata la classifica finale che decreterà il vincitore. In testa, per il momento, c’è Virginio, seguito rispettivamente da Lidia Schillaci che ha vinto la scorsa puntata imitando magistralmente Beyoncé e che questa sera tenterà di fare il bis con Mina e Agostino Penna. Saranno i suddetti i concorrenti che occuperanno i primi tre posti della classifica o le esibizioni di questa sera porteranno ad uno stravolgimento finale?



