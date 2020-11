Tale e Quale show 2020 Il Torneo/ Diretta ed esibizioni: torna Carlo Conti

ANTICIPAZIONI TALE E QUALE SHOW 2020 PUNTATA 13 NOVEMBRE

Venerdì 13 novembre, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con il torneo di Tale e Quale show 2020. C’è tanta attesa per la semifinale che dello show che, venerdì prossimo, decreterà il campione di Tale e Quale show 2020. Al timone del nono e penultimo appuntamento della trasmissione ci sarà Carlo Conti. Le condizioni del conduttore toscano che, la settimana scorsa ha dovuto dare forfait essendo ricoverato in ospedale a causa del covid, sono migliorate e questa sera potrà essere regolarmente al proprio posto anche se dal divano di casa sua. “Verso casa! Home sweet home. Buon lavoro ai medici e agli infermieri. Forza! Ps state attentissimi”, aveva scritto Conti sui social dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Pur non potendo ancora essere in studio, dunque, ha deciso di essere ugualmente presente tornando a condurre il programma in collegamento da casa.

LE ESIBIZIONI A TALE E QUALE SHOW

Grandi esibizioni per la semifinale del torneo di Tale e Quale Show 2020. Anche questa sera, tutti i concorrenti si esibiranno dal vivo dando vita ad interpretazioni uniche. Quali artisti, dunque, saliranno sul palco della trasmissione di Raiuno? Virginio si trasformerà in Ed Sheeran, Barbara Cola si calerà nei panni di Emma Marrone mentre Jessica Morlacchi se la vedrà con la popstar Rihanna. Prova difficilissima per Francesco Monte che vestirà i panni di Tiziano Ferro, Lidia Schillaci imiterà Beyoncé mentre Carolina Rey si trasformerà in Laura Pausini. E ancora: Sergio Muniz sarà Julio Iglesias, Giulia Sol interpreterà Liza Minnelli, Agostino Penna si trasformerà in Phil Collins e Pago, infine, dovrà diventare Massimo Ranieri.

ELENA SOFIA RICCI GIUDICE SPECIALE

Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme, dopo aver sostituito Carlo Conti alla conduzione, questa sera, torneranno a vestire i panni dei giudici. Al loro fianco ci sarà un giudice d’eccezione come Elena Sofia Ricci. Presenza immancabile della serata sarà Gabriele Cirilli. Al termine della serata sarà decretato il vincitore della serata sommando i voti che, ciascun giudice, assegnerà ai concorrenti e che, la settimana prossima, porterà all’elezione del vincitore finale di questa edizione. Anche questa sera, poi, non mancheranno gli imitatori del web, sempre più amati dai telespettatori di Raiuno.



