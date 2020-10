Tale e Quale Show 2020, il torneo/ Esibizioni e diretta: Carlo Conti assente per Coronavirus ma…

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA TALE E QUALE SHOW 2020 IL TORNEO

Venerdì 30 ottobre, alle 21.25 su Raiuno, torna l’appuntamento con Tale e Quale show. Dopo la vittoria di Pago, eletto vincitore di Tale e Quale show 10, questa sera parte il torneo di Tale e Quale Show che, in tre prime serate, porterà alla proclamazione del ‘Campione di Tale e Quale Show 2020’ che avverrà la sera della finalissima in programma il 13 novembre. La serata di questa sera sarà particolare. Carlo Conti, risultato positivo al covid, ma asintomatico, condurrà la puntata direttamente dalla sua abitazione dove si trova in isolamente. Ad aiutarlo, tuttavia, dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, sarà l’amico di sempre nonchè giudice del programma Giorgio Panariello che, con le sue doti da showman, porterà avanti lo show dallo studio. Cosa accadrà, dunque, nel corso della prima serata dedicata al torneo di Tale e Quale show?

I CONCORRENTI DEL TORNEO DI TALE E QUALE SHOW 2020

Chi sono i dieci concorrenti che si sfideranno nel torneo di Tale e Quale Show 2020? Quali esibizioni regaleranno al pubblico di Raiuno? Sul palco dell’amatissima trasmissione Rai, direttamente dall’edizione che si è appena conclusa, torna Pago, Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol e Sergio Muniz. Ai sei fantastici protagonisti della decima edizione si uniranno i migliori 4 della scorsa edizione di Tale e Quale ovvero Agostino Penna, Jessica Morlacchi, Francesco Monte e Lidia Schillaci. Quali artisti interpreteranno? Non ci sono indizi su quelle che saranno le esibizioni di questa sera. L’unico a dare una piccola anticipazione è stato Virginio che ha svelato che si calerà nei panni di un cantante italiano.

CARLO VERDONE OSPITE

Se Carlo Conti condurrà la puntata da casa, in studio ci sarà l’immancabile giuria che commenterà le esibizioni dei dieci concorrenti che daranno vita a performance dal vivo. Oltre a Giorgio Panariello che aiuterà l’amico Conti a condurre la serata, ci saranno ancora Vincenzo Salemme e Loretta Goggi. Ospite speciale della serata sarà Carlo Verdone che, con i suoi film ha fatto la storia del cinema italiano e che affiancherà la giuria titolare per tutta la puntata. Immancabile, poi, sarà la presenza di Gabriele Cirilli e della sua ironia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA