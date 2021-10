Tale e Quale Show 2021, 3a puntata/ Diretta e classifica: omaggio a Freddie Mercury

Tale e quale Show 2021: anticipazioni e diretta terza puntata 1° ottobre

Dopo il grande successo ottenuto con le prime due puntate e che ha confermato l’affetto del pubblico nei confronti del programma, oggi, venerdì 1° ottobre, in prima serata, torna l’appuntamento con Tale e Quale Show 2021. Giunta all’undicesima edizione, la trasmissione di Raiuno continua ad appassionare a divertire il pubblico. Musica, sorrisi e leggerezza sono gli ingredienti principali dello show che, anche con il terzo appuntamento, promette una serata di assoluta spensieratezza.

Le prime due puntate dello show hanno decretato la vittoria consecutiva dei Gemelli di Guidonia. Dopo il trionfo nella prima puntata con l’imitazione di Achille Lauro, Orietta Berti e Fedez sulle note della hit estiva “Mille”, i Gemelli di Guidonia hanno trionfato anche nella seconda puntata imitando i Bee Gees con “How deep is your love”. Attualmente i Gemelli di Guidonia sono in testa alla classifica provvisoria, seguiti da Francesca Alotta e Deborah Johnson. Riusciranno a trionfare anche questa sera?

Le imitazioni della terza puntata di Tale e Quale Show 2021

Carlo Conti conduce una terza puntata di Tale e Quale Show 2021 ricca di nomi nazionali e internazionali. Anche questa sera, i concorrenti in gara sono chiamati a dare il meglio per poter imitare i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Ecco le imitazioni della terza puntata:

Francesca Alotta sarà Gianna Nannini, Deborah Johnson si trasformerà in Amii Stewart, Federica Nargi assumerà le sembianze di Jennifer Lopez, Stefania Orlando imiterà Mina, Alba Parietti sarà Patty Pravo, Dennis Fantina sarà Michele Zarillo, i Gemelli di Guidonia tenteranno di portare nuovamente a casa la vittoria con il trio Morandi-Ruggeri-Tozzi, Biagio Izzo vestirà i panni dei Righeira e potrebbe salire sul palco accompagnato da un amico, Simone Montedoro si trasformerà in Adriano Celentano, Pierpaolo Pretelli diventerà Achille Lauro mentre Ciro Priello è atteso da una prova proibitiva dovendo ricordare il mito di Freddie Mercury.

Chi sarà il quarto giudice di Tale e Quale Show?

Tutte le esibizioni dei concorrenti di Tale e Quale Show 2021 saranno giudicate dalla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Gossi e Giorgio Panariello. Anche questa sera, tuttavia, ci sarà un quarto giudice. Dopo l’imitazione di Vittorio Sgarbi e quella di Maria De Filippi, chi sarà imitato questa sera trasformandosi in quarto giudice di Tale e Quale?

Come sempre lo show di Carlo Conti più essere seguito in diretta televisiva a partire dalle 21.25 su Raiuno e contemporaneamente in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

