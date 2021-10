Tale e Quale Show 2021, 5a puntata/ Diretta e classifica: quarto giudice, chi sarà?

Tale e Quale Show 2021: il podio della quarta puntata

Nella prima serata di oggi, venerdì 15 ottobre, appuntamento con la quinta puntata di Tale e Quale Show 2021. Il varietà condotto da Carlo Conti e che non teme rivali sia in termini di ascolti che di contenuto, si appresta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo, a distanza di una settimana esatta dall’ultima puntata. L’appuntamento è come sempre su Rai1, a partire dalle ore 21.30 circa, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Musica, imitazioni, intrattenimento e soprattutto tanto divertimento saranno gli ingredienti della trasmissione che da anni continua ad appassionare il pubblico della prima rete pubblica.

Durante la quarta puntata, a salire in cima al podio è stato il giovane Pierpaolo Pretelli, l’ex gieffino e prima ancora ex Velino, il quale è riuscito finalmente a vincere la gara grazie alla straordinaria interpretazione del rapper Clementino. Il secondo posto è stato occupato da Dennis Fantina, l’ex di Amici di Maria De Filippi e che si è calato nei panni di Fausto Leali, mentre Deborah Johnson ha stupito tutti con la sua esibizione nei panni di Diana Ross, conquistando il terzo posto. Pierpaolo nel corso della serata ha anche potuto contare sull’importante voto social, risultando il preferito e incrementando così i punti necessari a portarlo al trionfo della serata.

Le imitazioni della quinta puntata di Tale e Quale Show 2021

Tale e Quale Show 2021 è ormai giunto ufficialmente al giro di boa stagionale. Al momento la classifica provvisoria vede in cima proprio la presenza della bravissima Deborah Johnson, seguita da Francesca Alotta e da Dennis Fantina che completano il podio. L’attenzione però adesso è tutta concentrata sulle nuove esibizioni che arrivano dopo una settimana di intenso lavoro da parte di tutti i concorrenti in gara. Non ci resta che scoprire quali saranno le imitazioni della quinta puntata.

Come annunciato in chiusura di appuntamento precedente, questa sera Francesca Alotta si calerà nei panni di Anastacia. Compito molto arduo quello che dovrà portare a termine Deborah Johnson, la quale ricorderà il padre Wess interpretando Dori Ghezzi; Federica Nargi sarà invece Heather Parisi mentre la conduttrice ed ex gieffina Stefania Orlando stasera si trasformerà in Blondie. Toccherà poi ad Alba Parietti dare prova di saper imitare alla perfezione nelle movenze e nella voce la – quasi – inimitabile Ornella Vanoni. Dennis Fantina sarà Brian Johnson degli AC/DC mentre i Gemelli di Guidonia imiteranno i New Trolls. Ed ancora, si proseguirà con Biagio Izzo che sarà Adriano Pappalardo, mentre l’attore Simone Montedoro vestirà i panni di Antonello Venditti, Pierpaolo Pretelli proverà a bissare il successo della passata puntata con Irama e Ciro Priello interpreterà Tiziano Ferro.

La giuria del varietà di Carlo Conti

Oltre ai concorrenti in gara che avranno l’arduo compito di portare a casa le complesse imitazioni sottoponendosi ad ore di trucco e ad una vera e propria trasformazione, protagonisti di Tale e Quale Show 2021 sono anche i giurati. Anche stasera ritroveremo quindi Loretta Goggi, Giorgio Panariello e la new entry Cristiano Malgioglio. A loro si aggiungerà un quarto giudice a sorpresa. L’andamento della serata dipenderà proprio dai loro giudizi al termine di ogni esibizione e dal voto finale attribuito a ciascun concorrente.

I vari volti noti in gara dovranno poi cercare di convincere anche i propri compagni di avventura i quali saranno chiamati a dare la propria preferenza al collega (o eventualmente ad auto votarsi). C’è poi il pubblico da casa che potrà esprimersi via social attraverso Facebook e Twitter: le tre esibizioni più votate porteranno agli interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Anche questa sera, quindi, scopriremo il vincitore della puntata e la classifica provvisoria, in attesa della proclamazione del “Campione di Tale e Quale Show 11”.

