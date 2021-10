Tale e Quale Show 2021, classifica e pagelle 6a puntata/ Mia Martini il top, Pretelli e la dedica romantica..

Si è conclusa la sesta puntata di Tale e Quale Show 2021 con la vittoria schiacciante di Mia Martini interpretata da Francesca Alotta. La sua esibizione ha commosso e convinto tutti i giudici che le hanno dato il primo posto. La puntata si è aperta con l’esibizione di Ciro Priello nei panni di Michael Jackson, quella di questa sera per il comico napoletano è stata davvero una sfida, vinta magistralmente, perché ha dovuto cimentarsi contemporaneamente con il ballo e il canto (voto8). La seconda esibizione della serata è toccata ai Gemelli di Guidonia nei panni de Il Volo con la canzone Grande Amore, anche per loro solo complimenti da parte della giuria, perfino dal perfido Cristiano Malgioglio che gli vorrebbe come re magi nel suo presepe (Voto 8).

Dopo queste due grandi esibizioni è stato il turno di Biagio Izzo, che ha avuto il compito di portare ironia all’interno del programma con l’imitazione di Angelo Branduardi nella canzone Alla fiera dell’est (Voto 6 per l’esibizione, 7 per la simpatia). Dopo le risate di Biagio Izzo ritorna la serietà all’interno di Tale e Quale Show 2021 con l’esibizione di Stefania Orlando nei panni di Cher con la canzone Strong Enough. La sua esibizione ha convinto gran parte dei giudici tranne Malgioglio che la incolpa di non essere stata sufficientemente “strong” (Voto 7).

La straordinaria esibizione di Francesca Alotta a Tale e Quale Show 2021

La quinta esibizione della serata di Tale e Quale show 2021 è stata quella di Francesca Alotta che si è esibita magistralmente nei panni di Mia Martini con la canzone E non finisce mica il cielo. La sua esibizione convince tutti i giudici che la premiano con il primo posto finale (Voto 8.5). Ad esibirsi dopo Francesca Alotta è stata Alba Parietti nei panni di Amanda Lear nella canzone Tomorrow, la sua esibizione non convince per nulla Malgioglio che alla fine dell’esibizione ha detto: “Ad Amanda Lear è venuta la febbre e sta chiamando un’ambulanza”, mentre gli altri giudici le riconoscono il merito di aver interpretato una canzone molto difficile (Voto 6.5). Sul palco di Tale e Quale Show 2021 dopo Alba Parietti è stato il turno di Dennis Fantina nei panni di Riccardo Cocciante nella canzone Se Stiamo insieme, nulla da ridire per i giudici nei suoi confronti tutti trovano la sua esibizione eccellente sotto ogni punto di vista (Voto 8). Pierpaolo Pretelli ha vestito questa sera i panni di Cesare Cremonini con la canzone La nuova stella di Broadway terminando la canzone con una dolce dedica a Giulia Salemi, la sua esibizione ha convinto anche il pubblico da casa che lo ha premiato con il primo posto in classifica social (Voto 7.5).

Deborah Johnson ha interpretato Shirley Bassey nella canzone Goldfinger, la canzone non è dispiaciuta ai giudici in studio anche se Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio avrebbero preferito una voce ancora più potente di quella usata dalla concorrente (Voto 7). La penultima esibizione è stata quella di Simone Montedoro nei panni di Julio Iglesias nella canzone Se mi lasci non vale, nonostante il trucco più simile a quello del Mago Silvan che al cantante latino la sua esibizione non è dispiaciuta ai giudici che hanno apprezzato l’impegno dell’attore (Voto 7). L’ultima esibizione è stata quella di Federica Nargi nei panni di Romina Power con la canzone Acqua di mare, la sua esibizione non è assolutamente piaciuta a Cristiano Malgioglio che avrebbe preferito vedere la concorrente interpretare il Ballo del qua qua, anche Loretta Goggi ammette che la concorrente in alcuni punti sia stata un po’ stonata (Voto 7).

Tale e Quale Show 2021: le pagelle ai giudici

I giudici durante questa puntata di Tale e Quale show 2021 hanno dovuto compiere alcune scelte difficili, soprattutto alla luce di alcune esibizioni davvero belle come quelle di Ciro Priello, Dennis Fantina e Francesca Alotta. Giorgio Panariello, da bravo comico, ha cercato sempre di portare il sorriso all’interno dello studio con le sue imitazioni di Cristiano Malgioglio (Voto7), Loretta Goggi, professionale come sempre, ha concentrato tutte le sue critiche ai concorrenti sull’intonazione e sul trucco, complimentandosi diverse volte per il grande lavoro di tutto lo staff che di settimana in settimana aiuta i concorrenti nella preparazione dell’esibizione (Voto 7).

Cristiano Malgioglio è stato crudele come sempre guadagnandosi diverse volte i fischi da parte del pubblico tanto che ha voluto ribadire più volte al conduttore: “Io esprimo il mio giudizio, tu Carlo mi hai voluto e io dico quello che penso” (Voto 7).



