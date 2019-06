TALOR MEGA/ De Andrè “Stai alla larga oggi da Gennaro, grazie”(Grande Fratello 2019)

Taylor Mega è stata una delle protagoniste di questa settimana al Grande Fratello 16. La influencer ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi è entrata a sorpresa la scorsa puntata catalizzando da subito attenzione dei maschi rinchiusi all’interno della casa. La bellezza di Taylor è innegabile, quindi non appena entrata tutti, ma proprio tutti, sono rimasti a bocca aperta nello scoprire che sarebbe stata ospite per una settimana. In queste ore però la produzione del GF 16 ha diramato un comunicato stampa annunciando l’uscita di Taylor dalla casa. “Taylor Mega è uscita dalla Casa di Grande Fratello per un impegno preso precedentemente. Tornerà a Cinecittà a seminare gelosie e rivalità in serata” si legge nel comunicato ufficiale della produzione.

Taylor Mega al Grande Fratello 2019: “Non sono mai felice dei risultati che ottengo”

All’interno della casa Taylor Mega ha parlato spesso con i concorrenti del Grande Fratello 16. In particolare la influencer ha raccontato alcuni lati inediti del suo carattere rivelando di essere una ragazza molto ambiziosa, che non si accontenta facilmente. “Non sono mai felice dei risultati che ottengo” ha detto la influencer, che alla domanda di Enrico Contarin su quali fossero i suoi pregi e difetti ha risposto così: “te ne dico uno che è un pregio e un difetto”, lo corregge Taylor, “non mi accontento mai, penso sempre all’obiettivo successivo e non sono mai contenta”. Gennaro Lillio commenta le parole della modella: “Sì, è un pregio perché sei sempre ambiziosa e perseverante nei tuoi obiettivi, ma è anche un difetto perché ogni tanto dovresti gioire di quello che ottieni”.

Taylor Mega a Michael Terlizzi: “è bello vedere che ti emozioni”

Taylor Mega al Grande Fartello 16 ha stretto molto con Daniele Dal Moro e Michael Terlizzi. Propio con il figlio di Franco Terlizzi, la influencer si è confidata complimentatosi per il suo carattere. “È veramente bello vedere come un ragazzo come te, un bel ragazzo, possa emozionarsi e lo esterni in questa maniera” ha detto Taylor. Parole che hanno spinto Michael non solo a ringraziarla, ma anche a condividere con lei un lato del suo carattere schivo e timido: “questa cosa mi portava ad allontanarmi dalle persone quando volevo invece farmi conoscere. Mi sono accorto che tutti parlavano tra di loro e io ero da solo come un cretino. Per me, nella vita, è sempre stato difficile riuscire a relazionarmi… Se una ragazza mi dice che vuole conoscermi o che sono bello, per me è ancora una cosa strana perché non mi sento chissà chi”. Non solo confidenza al GF 16 visto che l’ingresso di Taylor Mega ha fatto ingelosire Francesca De Andrè. “Stai alla larga oggi, grazie” ha detto la De Andrè a Gennaro, che non ha mai nascosto di apprezzare la bellezza di Taylor.



© RIPRODUZIONE RISERVATA